Iserlohn: Gewinne im Gesamtwert von 24.000 Euro

Iserlohn. Wie der Lions-Club Iserlohn rund eine halbe Millionen Euro für gemeinnützige Projekte gesammelt hat und was das mit dem Advent zu tun hat.

Die Erfolgsgeschichte geht in die 20. Auflage: Der Lions-Club Iserlohn bringt zum 20. Mal seinen Adventskalender heraus, mit dem er die Käufer mit Sachpreisen und Gutscheinen als Gewinne lockt und mit dem Erlös aus dem Verkauf gemeinnützige Projekte unterstützt. Der Start für den Verkauf fiel am Sonntagabend wie immer vor großer Kulisse: im ausverkauften Parktheater vor der Aufführung von „Seven Drunken Nights – Die Geschichte der Dubliners“.

„Wir haben 2004 nicht erwartet, was daraus geworden ist“, blickte Thomas Laatsch auf den Anfang zurück und nannte ein paar Zahlen, die die Dimensionen des Projekts verdeutlichen: „107.000 Kalender sind seitdem herausgebracht worden, und rund 500.000 Euro sind als Erlös zusammengekommen“, berichtete Laatsch. Dieser Erfolg sei nur möglich, „weil Sie dabei sind und der Lions-Club viele Unterstützer hat“, sagte Thomas Laatsch ans Publikum gerichtet.

Der Startschuss für den Verkauf des Adventskalenders fiel im Parktheater vor Beginn der Aufführung von „Seven Drunken Nights - The Story of the Dubliners“. Foto: Dennis Echtermann

Zwei Unterstützer hatte Laatsch mit auf die Bühne geholt. Für Sylvia Mönnig vom gleichnamigen Verlag in Iserlohn gab einen dicken Blumenstrauß, denn in ihrem Unternehmen sind die bislang 107.000 Kalender „produziert und nummeriert worden“. Stellvertretend für das Parktheater-Team nahm dessen Chef Niels Gamm ein Geschenk entgegen; das Haus unterstützt die Aktion und schon in der Aufführungspause wurden die ersten Kalender verkauft. „Für fünf Euro haben Sie tolle Gewinnchancen, etwa auf Tickets für das Parktheater“, hatte Gamm schon auf der Bühne die Werbetrommel gerührt.

Die Auflage beläuft sich in diesem Jahr auf 6500 Stück; angefangen hatte die Aktion mit 4000 Kalendern. In Erinnerung an die Erstausgabe trägt der Adventskalender auch anno 2023 eine Ansicht auf Barendorf.

Weiter wachsende Zahl von Unterstützern

„Es werden über 520 Sachpreise und Gutscheine im Einzelwert ab 15 Euro und bis zu 750 Euro (alle Werte gerundet) und im Gesamtwert von rund 24.000 Euro ausgespielt“, teilt der Lions-Club mit. Eine „weiter wachsende Zahl“ von Einzelhändlern und Unternehmen aus Iserlohn und Umgebung habe den Kalender bislang und auch in diesem Jahr „mit tollen Prämien unterstützt“. An jedem der 24 Tage werden jeweils mehrere Gewinne ausgespielt.

+++ Lesen Sie auch: Dienstfahrräder für die Beschäftigten im Rathaus +++

Der Erlös aus dem Kalenderverkauf geht in diesem Jahr an das Hospiz Mutter Teresa in Letmathe, das Kinderhospiz Balthasar in Olpe, die Hausaufgabenhilfe Lichtblick Iserlohn, das Floriansdorf für Brandschutzerziehung, das Projekt Kyub Iserlohn (ein fächerübergreifendes Bildungsprojekt für digitale und handwerkliche Produktion) und den Verein Archemed – Ärzte für Kinder in Not (Möhnesee/Soest) für die Beschaffung und den Transport lebenswichtiger Medikamente für die Indira-Gandhi-Kinderklinik in Kabul (Afghanistan).

Die von Schülerinnen und Schülern der Südschule gezogenen Gewinnnummern werden ab dem 1. Dezember in der Heimatzeitung als Medienpartner bekannt gegeben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn