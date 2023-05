Iserlohn: Gewinnspiel-Glück entpuppt sich als Abo-Falle

Iserlohn. Die Freude über einen angeblichen Gewinnspiel-Erfolg hielt bei einer Iserlohnerin nicht lange. Denn der freudige Anruf entpuppte sich als Betrug.

Gewinnspiel-Betrüger haben eine Frau aus Iserlohn in eine Abo-Falle gelockt. Wie die Polizei berichtet, meldete sich am Montag eine Anruferin bei der 53-Jährigen und eröffnete ihr, dass sie bei einem Gewinnspiel gewonnen habe. Die Auszahlung war jedoch an zwei Bedingungen geknüpft: Die Gewinnerin müsse ihre Kontodaten übermitteln und zwei Zeitschriften-Abos abschließen.

Das tat die Frau, recherchierte dann jedoch im Internet und stieß auf Warnungen. Den angeblichen Internet-Auftritt der Firma fand sie nicht. Sie erstattete Anzeige wegen Betrugsverdachts.

