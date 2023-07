Iserlohn: Gewinnspiel zum Hofmusik-Festival in Kalthof

Iserlohn/Kalthof. Das Hofmusik-Festival findet im Iserlohner Norden statt. Wir verraten, was die Besucher erwartet und verlosen Freikarten für eines der Konzerte.

Vom 7. bis 17. Juli findet wieder das Hofmusik-Festival in Iserlohn statt. Von wo aus kann man die wunderschönen Sommersonnenuntergänge besser beobachten, als von einem der am höchsten gelegenen Höfen im Iserlohner Norden? Wahrscheinlich gibt es keinen besseren Ort als den diesjährigen Austragungsort.

Inzwischen geht das Hofmusik-Festival in seine vierte Runde und feiert fünfjähriges Bestehen. Auf dem Hof von Angelika und Ulrich Brinckmann in Kalthof (Im Langen Busch 100) werden die Schwalben zu Klaviermusik, argentinischen Tangorhythmen und Weltklasse-Blechblasmusik tanzen. Am Freitag, 7. Juli, wird das Festival traditionell mit einem Klavier-Recital eröffnet. Die junge in England lebende Pianistin Dinara Klinton, frisch für den „Opus Klassik“ für die beste sinfonische Einspielung nominiert, wird die Zuhörerinnen und Zuhörer auf eine Reise durch das Klavierrepertoire mitnehmen.

Das erwartet Besucher beim Hofmusik-Festival in Iserlohn

Ein Novum wird den Gästen am Samstag, 8. Juli, geboten. Hier treten erstmals Sängerinnen und Sänger auf dem Festival auf. Kernstück des Repertoires des „VokalOrchesters NRW“ sind die eigenen Arrangements und Kompositionen, die immer Öffnung für Improvisation lassen.

Das Publikum erwartet ein Mix aus aufregender, komplexer, spontaner, atmosphärischer und bewegender Musik. Auch Kulinarik ist Kultur, was Benedikt Faust im vergangenen Jahr beeindruckend dargeboten hat. Dieser besondere Abend abseits der Musik wird auch dieses Jahr die zweite Festivalwoche eröffnen. Am 12. Juli werden die Besucherinnen und Besucher mit Leckereien der regionalen Küche und mehr verwöhnt. Die Organisatoren bitten zu beachten, dass dieser Abend schon 19 Uhr beginnt.

Der Donnerstag ist mittlerweile traditionell für Poetry Slam reserviert. Unter der Leitung von Markim Pause werden die Lachmuskeln stark strapaziert. Am Ende entscheidet das Publikum, wer den besten Beitrag des Abends geliefert hat.

Kaspar Uljas tritt am 14. Juli beim Hof-Festival in Iserlohn auf. Foto: Privat

Am Wochenende, 14. und 15. Juli, steht wieder die Musik im Fokus. Am Freitag wird eine argentinisch-estnisch-belgische Tangoformation um den Bandoneonisten Kaspar Uljas den Iserlohner Norden klanglich nach Argentinien bringen, bevor das Festival-Highlight am Samstag die Gäste begeistern wird.

Canadian Brass sind dabei in Iserlohn

Den Festivalorganisatoren Sarah Mikus und Martin Kallnischkies ist es gelungen, mit Canadian Brass das nach ihren Angaben wohl weltweit beste Blechblasmusik-Ensemble nach Iserlohn zu holen. „Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr wieder so vielseitige Künstlerinnen und Künstler für unser Festival gewinnen konnten. Wir sind quasi wie das renommierte Schleswig-Holstein Musik Festival, nur im Iserlohner Norden“, sagt Sarah Mikus mit einem Lachen.

Angelika und Ulrich Brinck­mann sind begeistert, dass das Hofmusik-Festival in diesem Jahr bei ihnen stattfinden wird. „Wir sind seit dem ersten Festival 2019 jedes Jahr zu Gast und von Anfang an vom Konzept, auch des wechselnden Austragungshofes, begeistert“, so die Gründer von „beepart“, dem Projekt für mehr Blühwiesen-Patenschaften. Als Partner des Festivals legen die beiden, ebenso wie Sarah Mikus und Martin Kallnischkies als Verantwortliche, großen Wert auf Nachhaltigkeit. So werden zum Beispiel Speisen und Getränke ausschließlich auf Mehrweggeschirr ausgegeben, und in diesem Jahr wird erstmalig der Strom für die Bühnentechnik komplett aus erneuerbarer Energie gewonnen.

Karten für das Hof-Festival in Kalthof

Für das kulinarische Wohl ist auch wieder mit Potthucke, Weinen des Weinguts Peter Lehmen und dem eigens für das Festival kreierten Helmut-Gin gesorgt. Die Hoftore werden an den Abenden ab 18 Uhr für die Gäste zum Schlendern und Schlemmen geöffnet. Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr. Der kulinarische Abend beginnt bereits um 19 Uhr. Eintrittskarten für alle Abende gibt’s unter Tel. 0171/7784665 oder online unter www.hofmusik-agentur.de/hofladen. Die Karten sind sowohl einzeln, als auch im Blühpaket (bestehend aus zwei Eintrittskarten, einer Blühpatenschaft sowie Saatgut für den heimischen Garten) oder in der großen Festivalbox mit Blühpaket, einer Flasche Gewürz­öl der Ölmühle Sauerland und einer kleinen Flasche Helmut-Gin erhältlich. Weitere Informationen unter hofmusik-festival.de.

Gewinnspiel für den Auftritt von Dinara Klinton

Für den Auftritt der Pianistin Dinara Klinton am Freitag, 7. Juli, um 19 Uhr verlost die Heimatzeitung 2x2 Freikarten. Sie müssen lediglich bis Donnerstag, 6. Juli (23.59 Uhr) unter 01378/787632 anrufen und das Stichwort „Hofmusik“ nennen. Die Gewinner werden telefonisch informiert. Viel Glück!

