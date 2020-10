Gibt es in Iserlohn Engpässe beim Grippe-Impfstoff?

Mehrfach hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dazu aufgerufen, sich in diesem Jahr verstärkt gegen Grippe impfen zu lassen. Doch wie sich jetzt herausstellt, gibt es dafür gar nicht genügend Impfstoff, in einzelnen Regionen kommt es zu ersten Engpässen: auch in Iserlohn. Hier warten Ärzte und Apotheker nun händeringend auf Nachschub.

„Soweit ich weiß, hat in der Innenstadt weder ein Arzt noch eine Apotheke noch Grippe-Impfstoffe vorrätig“, berichtet Dr. Fritz Lax, Sprecher der Iserlohner Ärzteschaft. Der Hauptgrund dieses Engpasses liege gar nicht unbedingt daran, dass von Seiten der Pharmaindustrie zu wenig Impfstoff produziert worden wäre. Im Gegenteil: „Es stehen eigentlich doppelt so viele Impfdosen zur Verfügung wie noch im letzten Jahr.“

Jahreskontingent in nur vier Wochen verbraucht

Die Impfbereitschaft sei in diesem Jahr einfach deutlich größer als noch in den Jahren zuvor. Das belegen auch die Zahlen aus der Praxis von Dr. Lax. „Ich habe in vier Wochen das verimpft, was ich im ganzen letzten Jahr verbraucht habe“, sagt der Hautarzt. Konkret seien das bei ihm rund 120 Impfungen gewesen. Schon jetzt hat er für das kommende Jahr sein Kontingent erhöht und 160 Impfdosen geordert.

Bei dem Anstieg der Impfbereitschaft spielt laut Lax selbstverständlich auch die Corona-Pandemie eine große Rolle. Allerdings betont er noch einmal: „Die Grippeschutzimpfung bietet natürlich keinerlei Schutz vor Sars-CoV-2.“ Und dennoch gelte: „Je mehr Menschen sich impfen lassen, umso besser ist es für unsere Gesellschaft.“

Dr. Fritz Lax rät aber, wie auch die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts, zunächst einmal vor allem Menschen aus Risikogruppen sowie medizinischem Personal zur Grippeschutzimpfung. So könnten schwere Krankheitsverläufe verhindert und eine daraus resultierende Überforderung des Gesundheitssystem vermieden werden.

Nachschub könnte noch auf sich warten lassen

Wann wieder mit Nachschub zu rechnen ist, das kann auch Silvia Wulf, Inhaberin der Markt-Apotheke und Sprecherin der heimischen Apotheken, nicht genau sagen. Es seien bereits Nachbestellungen seitens der Apotheken rausgegangen, jedoch gebe es keine konkreten Lieferzeiträume für den Impfstoff. Dementsprechend müssen sich vor allem Privatversicherte, die den Impfstoff als Einzeldosis auf Rezept in einer Apotheke bekommen und ihn sich anschließend von ihrem Arzt spritzen lassen, mit einem Platz auf der Warteliste zufrieden geben. „Wir verteilen die Impfstoffe dann nach Bestellung“, erklärt die Apothekerin, die die Aussage von Dr. Lax, dass es aktuell eine deutlich größere Akzeptanz der Grippeschutzimpfung gebe, noch einmal unterstreicht. „Die Bundesregierung hat ja mehrfach betont, dass es noch irgendwo Reserven gibt“, sagt Silvia Wulf. Wann die kommen, und ob man damit den Bedarf nach Grippeschutzimpfungen decken kann, bleibt jedoch abzuwarten.