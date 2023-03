Iserlohn: Glasfaseranschlüsse für alle IGW-Mieter

IGW und Telemark stellen das Projekt jetzt an der Schulstraße in Iserlohn vor: Olaf Pestl (Geschäftsführer IGW, li.) , Andreas Griehl (Geschäftsführer Telemark, 3. v. il. ), Derya Birger (Projektleitung bei der IGW) und Julia Kunz (Bereichsleitung Technik IGW).

Iserlohn. Die IGW schließt alle ihre 2000 Wohneinheiten an das Glasfasernetz an - gemeinsam mit der Telemark. Bis wann das geschehen soll.

Die IGW (Iserlohner gemeinnützige Wohnungsgesellschaft) schließt alle ihrer 2000 Wohneinheiten an das Glasfasernetz an. Projektpartner ist dabei die Telemark. Der Startschuss für das Vorhaben, das auf vier Jahre angelegt ist, fällt jetzt an der Schulstraße in Wermingsen.

Als „bedeutsames Projekt“ bezeichnete Andreas Griehl, Geschäftsführer der Telemark, das gemeinsame Vorhaben von IGW und der Telekommunikationsgesellschaft Mark, kurz Telemark. Bedeutsam, weil sowohl alle Wohnungen im Bestand der IGW an das schnelle Glasfasernetz angeschlossen werden und weil dabei die Anschlüsse nicht nur in die Häuser, sondern bis in jede Wohnung gelegt werden. „Damit bekommen auch Mieter in mehrgeschossigen Gebäuden die maximale Leistung“, stellte Griehl heraus.

Wohnungen fit für die Zukunft machen

Die Wohnungen der IGW „werden fit für die Zukunft gemacht“, urteilte Olaf Pestl, Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft, über das Projekt. Die Corona-Pandemie, in der viele Beschäftigte von zu Hause gearbeitet haben, hätte deutlich gemacht, wie wichtig schnelles Internet sei. Die Installationsarbeiten in den Häusern und Wohnungen sollen „mit möglichst wenig Aufwand“ für die Mieter geschehen. Mit der Telemark habe die IGW „den besten Partner“ am Markt gewonnen, so Pestl.

Mieter behalten die freie Wahl des Anbieters

IGW als auch Telemark beteuerten bei der Vorstellung des Projekts, dass „kein Druck“ auf die Mieter ausgeübt werde, welchen Anbieter sie später nutzen. „Die Mieter behalten die freie Wahl“, sagte Pestl. Die Bewohner hätten zukünftig die Auswahl, ob sie über das neue Glasfasernetz oder das bereits bestehende Koaxialnetz des Kabelfernseh-Anschlusses surfen möchten und könnten so ihren Anbieter auswählen, schilderten Pestl und Julia Kunz, Prokuristin der IGW und Bereichsleiterin Technik. „Es gibt dann zwei bestehende Netze“, ergänzte Christina Hellmich von der Telemark. Anstoß für das Projekt gebe das am 1. Dezember 2021 in Kraft getretene neue Telekommunikationsgesetz (TKG). „Das Gesetz unterstützt den schnellen Glasfaserausbau für breitbandiges Internet durch die Netzbetreiber und fordert unter anderem, dass Eigentümerinnen und Eigentümer und Mieterinnen und Mieter ab dem 1. Juli 2024 ihren TV-Anbieter frei wählen dürfen“, heißt es seitens der Telemark.

Investitionen werden auf die Betriebskosten umgelegt

Für die IGW-Mieter bedeutet der Glasfaseranschluss: „Es sind Internet-Bandbreiten bis zu garantierten 1000 Mbit pro Sekunde möglich. So können Anwendungen wie Internet, TV, Streamingdienste, Home Office oder Gaming problemlos realisiert werden“, kündigt die Telemark an. Dafür werden die Investitionen auf die Betriebskosten umgelegt.

Startschuss an der Schulstraße

Der Startschuss fällt jetzt für die IGW-Häuser im Bereich Schulstraße, denn: An der Schlesischen Straße laufen derzeit Tiefbauarbeiten der Stadtwerke Iserlohn, die das Fernwärmenetz ausbauen. „An diese Arbeiten hängen wir uns dran“, erklärte Christiane Hellmich, damit die Straßen nicht unnötig zwei Mal aufgerissen werden müssten. Von der Schlesischen Straße aus werden die Leitungen für den Bereich Schulstraße, Pestalozzistraße und Auf dem Winkel verlegt. Mieter, deren Wohnung als erstes mit einem Glasfaseranschluss ausgerüstet werden, erhalten in den nächsten Tagen eine Benachrichtigung.

400 Wohneinheiten sollen pro Jahr angeschlossen werden

Die Telemark, ein Gemeinschaftsunternehmen der Stadtwerke Iserlohn, Menden und Lüdenscheid, nimmt nach eigenen Angaben rund eine Millionen Euro für das Projekt in die Hand. Bis Ende 2027 sollen alle IGW-Wohnungen mit einem Glasfaseranschluss ausgerüstet sein: Das bedeutet, dass pro Jahr rund 400 Wohneinheiten angeschlossen werden.

