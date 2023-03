Iserlohn: Graffiti-Sprüher am Sonnenweg unterwegs

Iserlohn. Am Sonnenweg in Iserlohn ist die Fassade eines Hauses besprüht worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Sonnenweg in Iserlohn ist zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagmorgen die Fassade eines Hauses mit grüner und schwarzer Farbe besprüht worden. Dies teilt die Polizei am Freitag mit. Der Eigentümer erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung. Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt die Polizei in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

+++Auch interessant: Iserlohn soll Millionen für Kreisklinikum Lüdenscheid zahlen

+++Zum Thema: Iserlohn soll für Lüdenscheid zahlen – ein Kommentar

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn