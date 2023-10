Iserlohn: „Griffbereit“ und „Rucksack KiTa“ fördern Bildung

Iserlohn/Märkischer Kreis. Seit zehn Jahren helfen die Sprach- und Familienbildungsprogramme Familien in Deutschland. Was sie auszeichnet und was als nächstes geplant ist.

Seit zehn Jahren helfen die Sprach- und Familienbildungsprogramme „Griffbereit“ und „Rucksack KiTa“ mehrsprachigen Familien in Deutschland anzukommen – und das mit Erfolg, wie es in einer Mitteilung des Märkischen Kreises heißt. Anlässlich des Jubiläums hatte das Kommunale Integrationszentrum des Kreises am Mittwoch ins Parktheater in Iserlohn eingeladen.

Durch frühe Sprach- und Familienbildung die Grundlage für eine solide Mehrsprachigkeit schaffen: Diesem Ziel widmen sich die beiden Programme „Griffbereit“ und „Rucksack KiTa“ seit nunmehr zehn Jahren und setzten damit ein wichtiges Zeichen für Vielfalt und Chancengleichheit, heißt es. Dieser „Meilenstein“ wurde im festlichen Rahmen gebührend gefeiert. Im Parktheater wurden die Gäste mit einem Markt der Möglichkeiten und Musik der Bigband der Gesamtschule, „JazZination“, begrüßt. Kurzweilig durch das Programm führte Moderatorin Pinelopi Kouloukourgiotou. Geladen waren neben Kooperationspartnern, Elternbegleitungen und Familien ebenfalls Gäste aus dem Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration und der Verwaltung sowie Keynote-Speaker Prof. Dr. Timm Albers von der Universität Paderborn.

“Griffbereit“ und „Rucksack KiTa“ leisten Beitrag in der Sprachbildung

Als Leiterin des Fachbereichs Jugend und Bildung des Kreises richtete Iris Beckmann-Klatt zunächst einige Grußworte an die anwesenden Kooperationspartner, Elternbegleitungen, Familien und Gäste. „Mehrsprachigkeit ist ein bedeutender Baustein unserer Gesellschaft, der unbedingt noch mehr gefördert und unterstützt werden sollte. ‚Griffbereit‘ und ‚Rucksack KiTa‘ sind tolle Programme, die einen wertvollen Beitrag in der Sprachbildung leisten. Damit ist der Märkische Kreis ein wichtiges Vorbild“, sagte Iris Beckmann-Klatt und ergänzte: „Wir können stolz auf die vergangenen zehn Jahre sein und den Blick positiv in die Zukunft richten. Deswegen an dieser Stelle ein großer Dank an alle, die die Programme so tatkräftig unterstützen.“

Sevgi Sarikaya (vorne v. li.), Iris Beckmann-Klatt und Pinelopi Kouloukourgiotou sowie Prof. Dr. Timm Albers (hinten v. li.), Sarah Stausberg, Miriam Weilbrenner und Michael Czech. Foto: Märkischer Kreis

Auch Michael Czech, Leiter des Fachdienstes Bildung und Integration des Märkischen Kreises, erinnerte an die vergangenen zehn Jahre des Programms. In seinem Rückblick ging er aber nicht nur auf die schönsten Aktionen und Veranstaltungen der Projekte „Griffbereit“ und „Rucksack KiTa“ ein, sondern betonte auch das Engagement aller Beteiligten in schwierigen Zeiten, wie der Corona-Pandemie. „Wie wichtig unsere Angebote sind, verdeutlichen auch die Zahlen aus zehn Jahren. Wir haben 28 Sprachen im Angebot, konnten 66 Fortbildungen durchführen, bisher 426 Gruppen betreuen und damit 3318 Kinder erreichen. Das ist beeindruckend“, erläuterte Czech und fügte hinzu: „Doch noch viel wichtiger sind die persönlichen Entwicklungen, die wir immer wieder miterleben dürfen. Aus teilnehmenden Müttern werden selbst Elternbegleiterinnen. Und das bestärkt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Märkischer Kreis war ein Vorreiter mit „Griffbereit“ und „Rucksack KiTa“

Eine Entwicklung, die auch Miriam Weilbrenner vom Ministerium bestätigt: „Der Märkische Kreis war einer der ersten Kreise, die ‚Griffbereit‘ und ‚Rucksack KiTa‘ umgesetzt haben und das vorbildlich. In den letzten zehn Jahren hat sich ein starkes Netzwerk gebildet, das ein wichtiger Baustein für die Zukunft ist. Ich freue mich auf die nächsten zehn Jahre und hoffe, dann auch wieder hier sein zu dürfen.“

Emotional wurde es bei den Ehrungen von insgesamt 48 Elternbegleitern und 21 Kindertageseinrichtungen. Neben lustigen Anekdoten und Erfahrungen wurden auf der Bühne auch Wünsche und Anregungen für die Zukunft ausgetauscht. Ganz vorne mit dabei: „Griffbereit“ und „Rucksack KiTa“ noch bekannter machen, damit mehr Familien von dem Angebot profitieren können und Mehrsprachigkeit sowie kultureller Austausch zu einer Selbstverständlichkeit in der Gesellschaft werden.

Ein erster Schritt ist mit „griffbereitMINI“ bereits getan: Das neue Programm soll an den Erfolg anknüpfen und damit die Lücke zwischen den Programmen schließen. Angesprochen werden hier werdende Familien und Kinder im ersten Lebensjahr. Im Märkischen Kreis ist „griffbereitMINI“ bereits mit positiver Resonanz gestartet.

