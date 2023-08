Iserlohn: Große Spende nach 24-Stunden-Schwimmen

Iserlohn. Das 24-Stunden-Schwimmen im Iserlohner Freibad Schleddenhof war erfolgreich. Das erschwommene Geld wird für diese guten Zwecke eingesetzt:

1222,1 Kilometer sind die 171 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen 24-Stunden-Schwimmens im Schleddenhof in Iserlohn insgesamt für den guten Zweck geschwommen. Die erschwommenen Kilometer wurden eins zu eins in Euro umgewandelt, die jetzt an verschiedene Organisationen gespendet wurden. Unterstützt wurde das 24-Stunden-Schwimmen unter anderem auch von vielen Sponsoren, wie etwa Best Car Wash.

611 Euro der Spende gehen an die insgesamt zehn Vereine, die an der Veranstaltung teilgenommen haben, erklärt ISSV-Vorsitzende Stephanie Hennecke.

Vom restlichen Geld bekommen der Stiftungshof Iserlohn/Kalthof und das Medienmobil von „Lebenswert“ jeweils 305,50 Euro. Anne Krozlik-Schmidt vom Stiftungshof weiß bereits, was mit dem Geld angestellt werden soll. Für „dringend benötigtes Material“ soll die Spende eingesetzt werden.

Stiftungshof profitiert von 24-Stunden-Schwimmen im Schleddenhof

Die Streuobstwiese, Wollwerkstatt und Schäferei können so beispielsweise unterstützt werden. Große und kleine Besucher des Stiftungshof profitieren dann auch weiterhin von dem vermittelten Wissen der verschiedenen Angebotsbereiche und lernen Wissenswertes über Natur, Umwelt und Klimaschutz. Was mit dem gespendeten Betrag für das Medienmobil gemacht werden soll, steht auch für Katharina Fritz und Timon Tesche von „Lebenswert“ fest, die das Medienmobil betreuen. „Wir arbeiten gerade daran, das Medienmobil in eine neue Förderung zu bringen, dafür brauchen wir das Geld.“

Denn durch die Spende kann der Eigenanteil gedeckt werden, der bei Förderungsprojekten benötigt wird – oft werden 70 bis 80 Prozent der Projekte gefördert, 20 bis 30 Prozent Eigenanteil müssen die Antragssteller dann selbst aufbringen. So können Kosten für unter anderem Personal und Equipment des Mobils auch gedeckt werden.

