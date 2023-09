Iserlohn: Große Spende nach Benefiz-Autowaschaktion

Scheckübergabe bei Best Carwash in Iserlohn: Durch eine Autowaschaktion konnten viele Spenden gesammelt werden.

Iserlohn. An zwei Tagen gab es bei Best-Carwash in Iserlohn Autowaschaktionen durch bekannte Gesichter. Dabei kam ein großer Geldbetrag zusammen.

Viele Menschen spüren die hohe Inflation beim Bezahlen an der Supermarktkasse: Brot, Gemüse, Milch – alles ist teurer geworden. Durch die Geldentwertung und weiter steigende Preise drohen Ernährungsarmut und generell Armut in immer größeren Teilen der Bevölkerung. Das bekommen auch die ehrenamtlichen Helfer des Vereins „Bürger helfen Bürgern“ in Iserlohn zu spüren. „Die Stimmung unter den Menschen, die uns aufsuchen, ist prekär und wird immer angespannter“, sagt Vorsitzender Manuel Huff, „viele bekommen regelrechte Existenzängste, wenn am 20. eines Monats kein Geld mehr im Portemonnaie ist“. Um seinem Versprechen, niemanden zurückzulassen, gerecht werden zu können, ist der Verein mehr denn je auf Fördermitglieder und Spenden angewiesen. Nicht ohne Grund hatten die Heimatzeitung und Best Carwash im Corunna-Gewerbegebiet ihre diesjährige Benefiz-Autowaschaktion bereits zum zweiten Mal zugunsten des Iserlohner Vereins auf die Beine gestellt.

+++ Lesen Sie auch: Iserlohn: Informationen und Aktionen zum Thema Demenz +++

An zwei Samstagen im Mai und im Juni bot Best-Carwash-Betreiber Peter Spies die beste Komplettpflege für einen Sonderpreis an, von dem je fünf Euro in die Spendenkiste gelegt wurden. Außerdem standen an diesen beiden Tagen bekannte Iserlohner, Letmather und Hemeraner bereit, um das anschließende Saugen, die Cockpitpflege und das Mattenausklopfen gegen eine freiwillige Spende zu übernehmen. „Am Ende sind 5000 Euro zusammengekommen“, sagt ein begeisterter Peter Spies, „so viel wie noch nie bei den bis jetzt fünf gemeinsamen Aktionen“.

“Bürger helfen Bürgern“ profitiert von Autowaschaktion in Iserlohn

„So eine Spende ist unglaublich wichtig, das Geld ist wirklich nötig“, betont Huff noch einmal und weist darauf hin, dass die gestiegenen Preise auch dem Verein „Bürger helfen Bürgern“ enorm zusetzen. Für die Beschaffung von Lebensmitteln, Hygieneartikel oder die warme Mahlzeit an jedem Samstag muss der Verein, der sein Domizil in der alten Schule an der Schulstraße hat, immer tiefer in die Kasse greifen.

+++ Auch interessant: Das bietet „JUMP!“- der neue Podcast der Iserlohn Kangaroos +++

„Die Zahl der Menschen, die zu uns kommen, wird kontinuierlich größer“, weiß auch Svenja Finke. Sie ist ehrenamtlich jeden Tag vor Ort und unterstützt die Hilfesuchenden. Der Verein, der erst im Juni 2020 ins Leben gerufen wurde, richtet sich insbesondere an Menschen, die durch alle sozialen Netze gefallen sind. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Manchmal sind es Suchterkrankungen, manchmal die Scham sich offiziell als arm zu outen oder die Angst vor Behörden. „Wir beraten Menschen, die zu uns kommen, und geben ihnen Hilfestellung, wenn es um die Beantragung von Sozialleistungen wie zum Beispiel dem Wohngeld geht“, so Manuel Huff. Gerade bei der Ausgabe der warmen Mahlzeit an jedem Samstag kommen die Ehrenamtlichen sehr häufig mit den Hilfesuchenden ins Gespräch. „Wir bieten stets 300 Essen an, die fast immer in nur einer Stunde weg sind“, macht Svenja Finke erneut auf die Not in Iserlohn aufmerksam.

Weitere Unterstützung von „Bürger helfen Bürgern“ ist geplant

„Mir geht mein soziales Herz auf, wenn ich höre, was der Verein alles den Spendengeldern unternimmt“, sagt Peter Spies und freut sich schon jetzt auf weitere Benefiz-Waschaktionen zusammen mit der Heimatzeitung. Und auch deren Geschäftsführer Uwe Mattern, der an den beiden Aktionstagen tatkräftig mit anpackte und auch eifrig Spenden einsammelte, ist begeistert von der Leistung des Vereins: „Ich finde das tägliche Engagement der vielen ehrenamtlichen Bürger einfach toll, da sind die zwei Samstage unserer Waschaktion eigentlich nichts dagegen.“

+++ Weitere Nachrichten: Iserlohnerin (18) gerät an falschen Wincent Weiss: Geld weg +++

Sowohl Spies als auch Mattern wollen „Bürger helfen Bürgern“ weiter unterstützen, auch über die Benefiz-Waschaktion hinaus. „Und wir freuen uns über weitere Fördermitglieder. Schon mit fünf Euro im Monat kann viel Not gelindert werden“, sagt Manuel Huff. Weitere Infos zum Verein und einen Antrag für eine Fördermitgliedschaft gibt es unter www.Bhb-iserlohn.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn