Iserlohn: Grüner Talstraße ab 1. August teilweise gesperrt

In Iserlohn muss die Grüner Talstraße wegen Arbeiten an Bäumen ab dem 1. August teilweise gesperrt werden.

Iserlohn. Wegen Verkehrssicherungsmaßnahmen an Bäumen muss die Grüner Talstraße in Iserlohn teils gesperrt werden, teilt das Forstamt mit.

An der Grüner Talstraße in Iserlohn stehen vom 1. bis zum 18. August laut Regionalforstamt Märkisches Sauerland „Verkehrssicherungsmaßnahmen an Bäumen“ an. Betroffen ist der Bereich Iserlohn-Dahlsen-Attern. Es wird zeitweise zu Sperrungen kommen. Die Arbeiten erfolgen für den Landesbetrieb Straßen NRW und Waldbesitzer, heißt es in der Mitteilung.

