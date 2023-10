Iserlohn: Grundsteinlegung für neue Sporthalle in Hennen

So soll die neue Halle in Iserlohn-Hennen von westlicher Seite aus ausschauen.

Hennen. Interessierte sind am 31. Oktober zur Grundsteinlegung für die Sporthalle in Iserlohn-Hennen eingeladen. Was in der Halle möglich sein wird.

Die Stadt Iserlohn und das Kommunale Immobilien Management laden Bürgerinnen und Bürger am Dienstag, 31. Oktober, um 14 Uhr zur Grundsteinlegung für die neue Sporthalle in Hennen ein. Mit Hilfe einer Zeitkapsel, die mit tagesaktuellen Gegenständen gefüllt und in das Fundament eingelassen wird, soll die Nachwelt an diesen Tag erinnert werden, heißt es in der Pressemitteilung.

+++ Mehr aus Iserlohn: Bester Glaser-Geselle NRWs kommt aus Iserlohn +++

In Anwesenheit von Bürgermeister Michael Joithe, Stadtbaurat Thorsten Grote, dem Beigeordneten Martin Stolte und unter Beteiligung von Vertreterinnen und Vertretern der Hennener Vereine soll die Grundsteinlegung für die neue Sportstätte erfolgen. Das Bauvorhaben ist ein Teilprojekt im Rahmen einer größeren Gebietsentwicklungsmaßnahme auf dem ehemaligen Gelände der Hauptschule Hennen. Die Planungen der neuen Zweifachturnhalle sowie eines neuen Lehrschwimmbeckens fanden unter engster Beteiligung der Hennener Vereine statt, so die Stadt.

+++ Mehr zum Thema: Baubeginn für neue Halle in Hennen +++

Tribüne für 120 Personen

Die neue Halle kann für Volleyball (auch Turniersport), Breitensport und Gesundheitssport genutzt werden. Die Höhe wird sieben Meter betragen. Die Halle wird durch einen Trennvorhang in zwei Teile aufgeteilt werden können, wobei jedem Hallenteil zwei Umkleideräume mit Sanitärbereich sowie ein Lagerraum zugeordnet werden. Ein dritter Lagerbereich wird zur Aufnahme eines Schutzoberbodens für die Sporthalle dienen, mit dem außersportliche Aktivitäten ermöglicht werden. Eine Teleskop-Tribünenanlage wird 120 Personen eine Sitzmöglichkeit bieten. Insgesamt wird die Halle auf eine Nutzung von 199 Personen begrenzt sein. In das barrierefreie Gebäude integriert werden außerdem ein Multifunktionsraum mit Teeküche, ein allgemeiner Lagerbereich sowie ein zusätzliches Stuhllager. Dieser Multifunktionsbereich wird, genauso wie eine zusätzliche Toilettenanlage, sowohl von innen als auch außen begehbar sein. Auf dem Hallendach wird eine Photovoltaikanlage errichtet. An der Außenwand an der Nordseite des Gebäudes wird eine sieben Meter hohe Boulder- und Klettermöglichkeit entstehen, die insgesamt drei verschiedene Pfade ausweisen wird. Das Projekt wird umgesetzt vom Architekturbüro Quittmann aus Unna, von der Ingenieurbau Gnuschke GmbH aus Sulingen, von der Ing. Büro Kombiplan GmbH Co. KG aus Warstein sowie dem Kommunalen Immobilien Management und der Abteilung Grünflächen und Friedhöfe der Stadt Iserlohn. Das Baubudget liegt bei mehr als sechs Millionen Euro (ohne Außenanlagen).

Treffpunkt ist auf dem Gelände an der Scherlingstraße 37. Baustellengeeignete Schuhe sind ratsam.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn