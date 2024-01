Auf der Baarstraße in Iserlohn haben Unbekannte einen Gullydeckel herausgehoben.

Polizei Iserlohn: Gullydeckel weg – Auto bleibt in Loch hängen

Iserlohn Auf der Baarstraße in Iserlohn haben Unbekannte einen Gullydeckel aus der Fassung gehoben. Ein Autofahrer übersah das Loch in der Straße.

Durch einen offenen Kanalschacht auf der Baarstraße in Iserlohn ist am Dienstag ein Auto beschädigt worden. Laut Polizei müssen Unbekannte den Gullydeckel herausgehoben haben, sodass nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt wird.

Der Unfallwagen geriet am Dienstag gegen 6.10 Uhr auf einem unbeleuchteten Seitenarm der Baarstraße mit einem Rad in die Öffnung. Das Auto musste abgeschleppt werden. Polizeibeamte zogen das Gitter zurück auf den Schacht.

