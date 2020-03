Iserlohn: Gutachten bezeichnet Stadthalle als „Option“

Eigentlich sollte nach unseren Informationen am gestrigen Dienstagabend der Politik das inzwischen vorliegende Gutachten bezüglich eines Nutzungs- und Betreiberkonzeptes für eine neue Veranstaltungshalle als Ersatz für die abgerissene Parkhalle vorgestellt werden. Das Corona-Virus soll aber dazwischen gefunkt haben. Und zwar in der Gestalt, dass die mit dem Gutachten beauftragte Bevenue GmbH in München erklärt haben soll, wegen der Corona-Lage keine Mitarbeiter zur Vorstellung nach Iserlohn entsenden zu wollen.

1700 Plätze bei Konzerten Basis der Überlegungen

Grundsätzlich, so soll es im Gutachten stehen, sei die Entwicklung einer neuen Parkhalle für Iserlohn eine Option, aus Angebotssicht erscheine der Bedarf als grundsätzlich gegeben. Empfohlen wird demnach, im Falle einer Realisierung auf das Areal der alten Parkhalle als Standort zurückzugreifen. Das Gutachten soll eine Modellrechnung enthalten, die von einer Kapazität von 1060 Plätzen bei Reihenbestuhlung, 760 Plätzen bei Bankett-Veranstaltungen und 1700 Plätzen bei Konzerten (unbestuhlt) ausgeht. Als Baukosten dafür ist ein Betrag zwischen 15 und 16 Millionen Euro im Gespräch. Erschließungskosten, insbesondere der Bau von Stellplätzen etc., sollen nicht enthalten sein.

Auch zu den möglichen Betriebskosten soll das Gutachten Aussagen treffen: So werde mit einem jährlichen Aufwand von 711.000 Euro gerechnet, dem Erträge von 276.000 Euro gegenüberstehen würden. Daraus würde sich also ein jährlicher Zuschussbetrag von rund 435.000 Euro ergeben. Zuzüglich Zinsen und Tilgung würde sich der jährliche Finanzbedarf auf rund 800.000 Euro erhöhen. Vorgeschlagen wird nach unseren Informationen, das Parktheater und eine mögliche neue Parkhalle als eine Einheit zu betreiben und zu managen.

Grundlage für das Rechenmodell soll laut Gutachten eine Belegungsprognose sein, die in einem „Modelljahr“ von 151 teils auch kleineren Veranstaltungen mit zusammen rund 62.000 Besuchern ausgeht. Neben kulturellen Veranstaltungen (Konzerte, Comedy, Musical etc.) soll es auch geschäftliche Veranstaltungen (Tagungen, Messen, Märkte etc.) und gesellschaftliche Veranstaltungen (Feiern, Bälle) geben. Vorgeschlagen wird auch eine Teilbarkeit des großen Saales. Die prognostizierte Belegung soll laut Gutachten aber kein „Selbstläufer“ sein. Sie sei vielmehr als „positiv und ambitioniert“ zu betrachten.

Impulsgeber für städtischesund wirtschaftliches Leben

Im Gutachten soll aber auch von einer stadthallenüblichen Situation gesprochen werden, eine solche Infrastruktur könne nicht kostendeckend vorgehalten werden. Zu beachten sei es dabei, dass eine Stadthalle beziehungsweise die dort stattfindenden Veranstaltungen ein starker Werbe- und Imageträger für eine Stadt seien und als Impulsgeber für das städtische und wirtschaftliche Leben angesehen werden könnten. Angebote für Kultur- und Gesellschaftsveranstaltungen seien ein wichtiges Element des Stadtlebens. Aufgrund fehlender Kapazitäten müsse mit Veranstaltungen in Hallen benachbarter Städte oder in Provisorien ausgewichen werden. Und andere Veranstaltungen würden erst gar nicht mehr in Iserlohn stattfinden. Aufhorchen lasse aber, dass es vereinzelt nicht aufgefallen sei, dass die Parkhalle seit anderthalb Jahren nicht mehr existiere.