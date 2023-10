Iserlohn: Hagener verletzt sich bei Gleitschirmflug

Mit einem Hubschrauber musste ein verletzter Mann am Montag in eine Klinik geflogen werden.

Iserlohn. Ein 35-Jähriger verlor am Wixberg in Iserlohn die Kontrolle über seinen Gleitschirm. Er musste in ein Krankenhaus geflogen werden.

Ein 35-jähriger Mann aus Hagen hat sich am Montag beim Gleitschirmfliegen in Iserlohn verletzt. Laut Angaben der Polizei, die um 17.19 Uhr alarmiert worden war, befand sich der Mann mit seinem Gleitschirm im Anflug auf eine Wiese nahe des Flugplatzes Hegenscheid.

+++ Auch interessant: Mord am Poth in Iserlohn: Verdächtiger besuchte Gymnasium in Letmathe +++

Bei einer Wende vor der Landung verlor er durch einen Windstoß die Kontrolle und trieb in einen Hang. Dabei kam der Mann mit dem Gesäß auf und verletzte sich am Rücken. Es besteht der Verdacht auf eine Fraktur. Der Mann wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn