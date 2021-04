Iserlohn: Harmloser Bauschmutz erweist sich als säurehaltig

Iserlohn. Das Auto einer Iserlohnerin ist beim Vorbeifahren an einer Baustelle beschädigt worden. Es wurde eine Sache fürs Gericht.

Als die Iserlohnerin Emily Röhre (33) im März vergangenen Jahres mit ihrem Auto über die Igelstraße in Richtung Grüne fuhr, da konnte sie nicht ahnen, was passieren würde. Inzwischen ist mehr als ein Jahr vergangen – und sie kann sich endlich über einen guten Ausgang ihrer Geschichte freuen.

„Richtiges Sauwetter.“ So erinnert die Stationsleiterin an den 5. März 2020. Gegen 8.40 Uhr morgens war sie in ihrem schwarzen Fiat unterwegs zur Arbeit. Der Fahrweg führte über die Igelstraße, vorbei an steilen Bergwänden und an einer Baustelle, die dort eigens eingerichtet worden war: Ein Felsvorsprung, von dem offenbar Steingeröll herabzustürzen drohte, musste abgesichert werden. Dazu war dort ringsherum ein Sperrgitter befestigt.

Vorsichtig näherte sich Emily Röhre mit ihrem Fahrzeug der Gefahrenklippe. Doch als sich die Autofahrerin in Höhe der Baustelle befand, spritzte im Vorbeifahren überraschend ein Dreckschwall gegen ihren Wagen: Eine Art dunkler Schmutz klatschte auf die Windschutzscheibe sowie gegen die Beifahrerseite des Fiats und klebte dort fest.

„Ich habe mich zwar geärgert, dass mein jetzt Auto dreckig war, weil es dort keine Schutzvorrichtung gab“, erinnert sich die Iserlohnerin, „aber ich wollte trotzdem kein großes Drama daraus machen.“ Deshalb fuhr sie weiter, ohne sich bei den Bauarbeitern, die mit ihren Felsarbeiten so beschäftigt waren, dass sie den Vorfall offenbar gar nicht mitbekommen hatten, zu beschweren. „Es war ja Regenwetter für mehrere Tage angesagt. Ich habe fest damit gerechnet, dass der Dreck dann schon weggewaschen wird“, so Emily Röhre.

Schmutz hatte sich wieSäure in den Lack gefressen

Falsch gedacht! Vier Tage später muss die 33-Jährige erschreckt feststellen, dass sich die „Schmutzspritzer“ nicht weg sind, sondern sich wie Säure in den Lack ihres Fiats gefressen hatten. Die eigentlich matt-schwarze Karosserie weist fleckig-graue Farbveränderungen auf, die sich nicht entfernen lassen. Alle Wegwaschversuche schlagen fehl. Wenn zu stark am Lack gerubbelt wird, kommen sogar silberne Stellen zum Vorschein.

Am Fahrzeug sei ein Schaden von gut 2000 Euro entstanden, stellt ein Gutachter fest. Die Beifahrerseite des Fiats müsse völlig neu lackiert werden. Doch die Firma, die die Arbeiten an der Felswand vorgenommen hat, weigert sich zu haften und für den Schaden aufzukommen. Emily Röhre schaltet den Rechtsanwalt Stefan Harmuth ein. Der Fall landete nun vor Gericht.

Verklagt wurden das Land Nordrhein-Westfalen (als Auftraggeber der Baumaßnahme), die vom Land beauftragte Baufirma (wegen Verkehrssicherungspflichtverletzung) und das vor Ort tätige Subunternehmen (als handelnde und ausführende Firma). Verhandeln musste die 8. Zivilkammer des Landgerichts Hagen unter Vorsitz von Richter Jürgen Wrenger, die eine Spezialzuständigkeit für Staatshaftungsverfahren hat.

Anwalt Harmuth: „Wir konnten herausfinden und beweisen, dass damals an der Felswand in der Igelstraße mit einer sogenannten ,Verpress-Pumpe‘ gearbeitet wurde. Diese verdichtete mit einer Chemikalie unter Druck die Felsspalte. Durch fehlende Schutzvorkehrungen sind jedoch Spritzer auf das Auto der Klägerin gelangt, die dann den Autolack angegriffen haben.“

Haften muss in diesem Fallausschließlich das Land NRW

Sowohl das Land NRW, als auch die beteiligten Baufirmen hatten vor Gericht beantragt, die Klage der Iserlohner Autofahrerin abweisen. Gerichtssprecher Bernhard Kuchler: „Die Kammer hat der Klägerin jedoch Recht gegeben und ihr den vollen Schadenersatz in Höhe von 1968,08 Euro zugesprochen.“ Haften, so befanden die Richter, müsse aber ausschließlich das Land.

Wer letztlich zahlen muss, ist Emily Röhre egal. Für sie waren es 13 lange Monate der Ungewissheit, die nun vorbei sind. Jetzt freut sich die Iserlohnerin, dass sie gewonnen hat und nicht auf ihrem Schaden sitzen bleibt.