Iserlohn: Hausbewohner wird von Einbrechern geweckt

Zwei Einbrecher waren in einer Wohnung in Iserlohn-Sümmern im „Einsatz“, als sie plötzlich vor dem Bewohner standen.

Iserlohn In Iserlohn-Sümmern hat ein Mann den beiden Einbrechern, die in seiner Wohnung auf Beutezug waren, direkt gegenüber gestanden.

Am Samstag weckten Einbrecher laut Polizeibericht den Bewohner einer Wohnung Am Westhang in Iserlohn-Sümmern. Gegen 5.30 Uhr wurde der Bewohner durch Stimmen in seiner Wohnung wach. Es rüttelte jemand an seiner Schlafzimmertür. Als er die Tür öffnete, blickte er in die erschrockenen Gesichter zweier Männer, die sofort die Flucht ergriffen.

Er rief die Polizei. Die Männer hatten seinen Fernseher und das Fenster der Badezimmertür beschädigt sowie einen Müllbehälter eingedellt.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn