Iserlohn: Helikoptereinsatz nach Arbeitsunfall in Kalthof

Iserlohn. Bei einem Unfall in Iserlohn verletzte sich ein Mann schwer an der Hand. Ein Helikopter war im Einsatz, konnte den Mann aber nicht mitnehmen.

Ein Mitarbeiter einer Firma im Industriegebiet Zollhaus in Iserlohn-Kalthof ist am Dienstagmittag mit seiner Hand zwischen zwei Rollen aus Stahlblech geraten und hat sich dabei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, um den Mann in eine Spezialklinik zu fliegen. Da dort alle Operationssäle besetzt waren, musste er letztlich jedoch in eine Klinik nach Schwerte gefahren werden..

