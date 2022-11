Iserlohn/Hemer: Darum sind bereits Streufahrzeuge unterwegs

Iserlohn/Hemer. Räumfahrzeuge des Stadtbetriebs Iserlohn und Hemer fahren durch die Straßen. Dabei liegt noch gar kein Schnee. Präventiv gestreut wird auch nicht

Hat es etwa in der Nacht zu Freitag schon geschneit? Räumfahrzeuge des Märkischen Stadtbetriebs Iserlohn/Hemer waren am Morgen unterwegs mit Schaufel und den markanten Fähnchen. Schnee gab es allerdings noch nicht in den Stadtgebieten. Glätte auch nicht.

Trotzdem gilt eine Rufbereitschaft für die Handstreuung und für die Fahrzeuge, denn Schneefall ist für die kommende Nacht angekündigt worden. „Wir sind bereit“, sagt Hemers Pressesprecher Marc Giebels. Er erklärt, dass die Fahrzeuge am Freitagmorgen wegen Funktionsprüfungen unterwegs waren. Lassen sich die Schilde so bewegen wie es nötig ist? Funktionieren die Streuapparate? Klares ja.

Stadtbetriebe Iserlohn/Hemer streuen nicht präventiv

Präventiv gestreut wird von Seiten der Stadtbetriebe übrigens nicht. Giebels: „Das wäre weder ökologisch noch ökonomisch.“ Die Fahrzeugflotte des SIH bringt übrigens ein „Feuchtsalz“ aus: eine Mischung aus Streusalz und flüssiger Sole, das sich auf dem Drehteller der Streufahrzeuge vermengt.

Mit 1500 Tonnen Streusalz, die er in seinen Silos gebunkert hat, startet der Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer in den Winterdienst der Saison 2022/23. In einigen Außenbezirken, wie etwa in Teilen von Letmathe, sind zusätzlich externe Dienstleister im Winterdienst eingesetzt, die beim Räumen und Streuen mithelfen. Insgesamt betrifft der Winterdienst etwa 400 Kilometer Fahrbahn und 130 Kilometer Gehwege in der Waldstadt. Dabei spielt nicht nur die Gesamtfläche der Stadt mit ihren Ortslagen, also die Ausdehnung, eine Rolle, sondern vor allem die Höhenunterschiede: vom Ruhrtal im Norden bis zu den Höhenlagen von Kesbern im Süden.

