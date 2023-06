Iserlohn/Hemer: Deutlich weniger Unternehmensinsolvenzen

Iserlohn/Hemer. Wie Information und Technik mitteilt, gibt es einen starken Rückgang bei den beantragten Insolvenzverfahren. Auch in Iserlohn und Hemer.

Von Januar bis März 2023 haben die nordrhein-westfälischen Amtsgerichte 1033 Unternehmensinsolvenzen gemeldet. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen mitteilt, waren das 2,5 Prozent weniger Unternehmensinsolvenzen als im vorherigen Quartal (Oktober bis Dezember 2022: 1059 Verfahren). Dieser Trend lässt sich auch in Iserlohn und Hemer beobachten. Allerdings viel drastischer.

Im ersten Quartal des vergangene Jahres wurden in Iserlohn 44 Insolvenzen beantragt. Die Mehrheit davon (33) waren Verbraucherinsolvenzen. In sechs Fällen handelte es sich um ehemals selbstständig Tätige. Im ersten Quartal diesen Jahres sind es 32 beantrage Insolvenzverfahren gewesen. Ein Minus von 27 Prozent im Vergleich zu 2022. Das liegt vor allem am starken Rückgang bei den Verbraucherinsolvenzen, wo es in den Monaten Januar bis einschließlich März 33 Stück gab.

Weniger Insolvenzen in Hemer gemeldet

Für Hemer waren dem zuständigen Amtsgericht für das erste Quartal des vergangen Jahres 17 beantragte Insolvenzen gemeldet. In diesem Jahr waren es im ersten Quartal 12. Ein Rückgang von 29, Prozent. Auch dort gab es vor allem einen Rückgang bei den Verbraucherinsolvenzen. Waren es noch 14 im zu betrachtenden Zeitraum im Jahr 2022, sind es in diesem Jahr acht Stück.

Die Höhe der voraussichtlichen Forderungen der Unternehmensinsolvenzen in ganz NRW (d. h. alle Forderungen, die von den Gläubigern bis zum Zeitpunkt der Datenübermittlung an das Statistische Landesamt bei den Amtsgerichten angemeldet wurden) summierte sich im ersten Quartal 2023 auf 3,7 Milliarden Euro (Oktober bis Dezember 2022: 0,7 Milliarden Euro) und war damit mehr als fünfmal so hoch wie im vierten Quartal 2022.

Mehr Arbeitnehmer von Unternehmerinsolvenz betroffen

Zum Zeitpunkt der Übermittlung waren 29 262 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von einer Unternehmensinsolvenz betroffen, das waren mehr als fünfmal so viele wie von Oktober bis Dezember 2022 (damals: 5 227 Beschäftigte). Ursächlich insbesondere für den Anstieg der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der voraussichtlichen Forderungen war eine erhöhte Zahl von Insolvenzanträgen wirtschaftlich bedeutender Unternehmen und Unternehmensketten.

4 080 der Insolvenzverfahren in Nordrhein-Westfalen betrafen Verbraucher (dazu zählen Arbeitnehmer, Rentner oder Erwerbslose); das waren 9,6 Prozent weniger als im vierten Quartal 2022 (damals: 4 513 Verfahren). Die voraussichtlichen Forderungen der Verbraucherinsolvenzen sind im ersten Quartal 2023 um 5,9 Prozent auf 0,18 Milliarden Euro gesunken (Oktober bis Dezember 2022: 0,19 Milliarden Euro).

