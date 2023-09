Iserlohn/Hemer: Hier gab es am bundesweiten Warntag Probleme

Am Warntag gingen auf zahlreichen Handys die Alarmhinweise an.

Iserlohn/Hemer. Der bundesweite Warntag ließ die Sirenen aufheulen. Feuerwehr und der Märkische Kreis sehen in ihrem Fazit Schwachpunkte. Die Bevölkerung auch.

Um 11 Uhr wurde es am Donnerstagvormittag kurz laut. Im Rahmen des bundesweiten Warntages haben im Märkischen Kreis rund 220 Sirenen geheult. Zeitgleich wurden die Warn-App „NINA“ und die Notfallmeldung über Cell-Broadcast durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ausgelöst. So haben sich alle Smartphones und konventionellen Handys lautstark gemeldet, wenn Handyempfang vorlag und selbst dann, wenn das Mobiltelefon stumm geschaltet war. Das klappte fast überall gut.

Eine erste Bilanz der Kreisleitstelle fiel am gestrigen Nachmittag sehr positiv aus. Nahezu alle 220 Sirenen im Märkischen Kreis konnten pünktlich ausgelöst werden und auch die Kommunikation im Vorfeld des Warntages habe gut geklappt. Nur ganz wenige Menschen hätten sich in der Kreisleitstelle gemeldet, weil sie nicht über den Warntag informiert gewesen seien. Kreisbrandmeister Michael Kling freut sich, denn „es gab viele positive Rückmeldungen aus den Kommunen, von den Feuerwehren und der Bevölkerung.“

Eine Sirene in Iserlohn löste beim bundesweiten Warntag nicht aus

Lediglich zwei Sirenen haben im gesamten Kreisgebiet nicht ausgelöst. Eine davon in Iserlohn in der Straße Kalkofen. Da es sich dabei um Ausnahmefälle handelt, geht man hier von lokalen Fehlern an der Anlage aus, die nun von einer Wartungsfirma behoben werden. Weder bei der Feuerwehr Iserlohn noch bei der Polizei gingen Beschwerden ein, was ein sehr gutes Zeichen ist. „Es hat alles gut geklappt, denn weder telefonisch noch über die Sozialen Medien gab es negative Rückmeldungen“, berichtet Christopher Rosenbaum von der Feuerwehr Iserlohn.

Auf der Facebook-Seite der Heimatzeitung zeigte sich ein gemischtes Bild bei den Rückmeldungen in Bezug auf den Warntag. Stellenweise seien die Sirenen kaum zu hören gewesen. Das beträfe beispielsweise Sümmern, und den Dördel.

Hinweise über Wetterextreme beim Warntag

Ziel des bundesweiten Warntages ist es, Menschen über verschiedene Warnmittel zu informieren, den Bevölkerungsschutz bekannter zu machen und für Krisenlagen wie zum Beispiel Wetterextreme, Waldbrände, Hochwasser oder auch längerfristige Stromausfälle gewappnet zu sein. Wichtig ist zu betonen, dass es sich um einen Test handelte und nicht um Panikmache.

Über die Website www.warntag-umfrage.de kann man noch bis zum 21. September an einer Umfrage des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe teilnehmen und seine Erfahrungen zu den Probewarnungen teilen. Der Warntag lebt nämlich von den Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Die Daten, die dabei erhoben werden, sollen als Grundlage für den nächsten bundesweiten Warntag am 12.09.2024 genutzt werden.

