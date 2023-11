Iserlohn & Hemer: Viele Kinder auf Sozialhilfe angewiesen

Iserlohn/Hemer. Erstmals seit Jahren ist die Zahl der Menschen in der Grundsicherung in Iserlohn und Hemer gestiegen. Kinder sind besonders häufig betroffen.

Jedes fünfte Kind in Iserlohn und fast jedes sechste in Hemer war im vergangenen Jahr auf Leistungen aus der Mindestsicherung angewiesen. Das zeigt sich in einer neuen Statistik, die IT NRW am Montag veröffentlicht hat. Die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger der Sozialleistungen ist in beiden Städten – auch unter Erwachsenen – gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen.

Iserlohn: 700 Empfänger mehr als im Vorjahr

Demnach waren in Iserlohn 10.733 Personen auf die Mindestsicherung angewiesen, über 700 mehr als noch im Vorjahr (+7,1 Prozent). Einen solch starken Anstieg gab es seit 2015 nicht mehr. Vielmehr ging die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger seit dem Höchststand von 2016 (11.759 Personen) stetig zurück. Die Mindestsicherungsquote stieg damit von 10,9 Prozent im Jahr 2021 auf nun 11,6 Prozent. Bei Kindern und Jugendlichen sind 19,1 Prozent auf die Sozialleistungen angewiesen (+1,2 Punkte).

Die meisten Betroffenen (8.323 Personen, +497) erhalten Regelleistungen nach dem Sozialgesetzbuch II, also das Bürgergeld. Auf Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung sind 1735 Personen (+90) angewiesen, laufende Hilfe zum Lebensunterhalt beziehen 210 Männer und Frauen (+40). Unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen 465 Personen (+85).

Hemer: Erster Anstieg seit neun Jahren

In Hemer empfingen 3345 Personen im Jahr 2022 Leistungen der Mindestsicherung, ein Jahr zuvor waren es knapp 300 Männer und Frauen weniger. Zuvor war die Zahl acht Jahre infolge zurückgegangen. Die Mindestsicherungsquote beträgt 9,8 Prozent (+0,8 Prozentpunkte), bei Kindern und Jugendlichen 15,6 Prozent (+1,7).

Auch in der Felsenmeerstadt erhält ein Großteil der Betroffenen das Bürgergeld (2620 Personen, +258). Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung wird an 515 Personen ausgezahlt (+5). 130 Aslybewerber erhalten Leistungen (+40), laufende Hilfe zum Lebensunterhalt geht an 80 Betroffene (-5).

