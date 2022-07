Iserlohn/Hemer: Zwei Gründe für Anstieg der Arbeitslosigkeit

Die Agentur für Arbeit hat am Donnerstag neue Arbeitslosenzahlen für Iserlohn und Hemer gemeldet.

Iserlohn/Hemer. In Iserlohn und Hemer waren im Juni fast 200 Menschen mehr arbeitslos gemeldet als im Vormonat. Wie bedrohlich ist diese Entwicklung?

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Iserlohn und Hemer im Juni gestiegen. 3523 Personen waren in Iserlohn ohne Job. Verglichen mit den Zahlen des Vormonats sind dies 162 Personen (+4,8 Prozent) mehr. In Hemer waren 1125 Arbeitslose registriert, 34 mehr (+3,1 Prozent) als im Mai.

Dass es im Juni einen Anstieg geben würde, sei erwartbar gewesen, sagt Sandra Pawlas, Chefin der Arbeitsagentur in Iserlohn. „Gründe sind zum einen die geflüchteten Menschen aus der Ukraine, die seit dem 1. Juni beim Jobcenter registriert werden, zum anderen saisonal bedingt diejenigen Ausbildungs-Absolventen, die von ihren ausbildenden Betrieben nicht übernommen wurden.“ Die Job-Chancen der jungen Menschen sei aber weiter gut. „Fachkräfte sind in der Region nach wie vor sehr nachgefragt und die Absolventen bringen gute Qualifikationen mit.“

Positive Entwicklung gegenüber dem Vorjahr

Im Vergleich zum Juni des Vorjahres ist die Zahl der Arbeitslosen hingegen in beiden Städten gesunken. In Iserlohn liegt die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr bei minus 7,1 Prozent (-269). In Hemer waren 1264 Menschen ohne Job, der Rückgang um 139 entspricht sogar einem Minus von 11,0 Prozent.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nimmt weiter zu. „Wir sehen hieran, dass die Beschäftigung im Märkischen Kreis nach der Corona-Hochphase 2020 gestiegen und stabil ist“, erklärt Sandra Pawlas.

Unternehmen schreiben weniger Stellen aus

Wie schon im Mai halten sich die Unternehmen mit der Ausschreibung neuer Stellen etwas zurück. Im Juni wurden im Märkischen Kreis 856 offene Stellen gemeldet, 52 weniger als im Mai. Für Arbeitssuchende sieht die Aussicht auf neue Beschäftigung jedoch unverändert gut aus. Im Bestand sind 5558 offene Stellen in allen Branchen und Berufen. „Da geht was“, ist Sandra Pawlas zuversichtlich. „Arbeitsuchende haben gute Aussichten, ihren Platz auf dem heimischen Arbeitsmarkt zu finden.“

Unter den Personen, die aktuell in der Arbeitslosenstatistik der Bundesagentur für Arbeit geführt werden, sind in Iserlohn 1566 Frauen und 1957 Männer. 1179 Ausländer sind ohne Arbeit. 215 der Menschen ohne Job sind unter 25 Jahren, 878 Arbeitslose sind 55 Jahre und älter.

Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im Juni 7,2 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 7,7 Prozent.

