Iserlohn-Hennen: „Funky Försters“-Gig für Kirch-Sanierung

Hennen. Um Geld in den Restaurierungstopf der Johanneskirche in Iserlohn-Hennen einzuspielen, haben die „Funky Försters“ ein Konzert gegeben.

Jede Menge Funk, etwas Swing und eine Handvoll Rock – mit dieser Mischung begeisterten die „Funky Försters“ am Samstag ihr Publikum beim Open-Air-Benefizkonzert an der Hennener Johanneskirche.

Der Abend stand unter dem Motto „Blaue Stunde“ – mit dieser Konzertreihe bittet die evangelische Gemeinde Hennen um Unterstützung für die Restaurierung der Kirche. Risse an den Wänden, an den Gewölben und der Ausmalung im Inneren verhießen nichts Gutes. Experten kamen nach eingehenden Untersuchungen zu dem Urteil: Hier muss schnellstens mit umfangreichen Sanierungsmaßnahmen begonnen werden, um weitere Schäden zu vermeiden. „Es ist nicht das erste Benefizkonzert, das wir veranstalten“, so Pfarrerin Christine Grans. Jeder Euro hilft der Gemeinde, um die enormen Restaurationskosten zu stemmen. Allein der erste Bauabschnitt ist mit über 1,2 Millionen Euro veranschlagt.

Bei einem kleinen Rundgang erläutert Baukirchmeisterin Helga Brach die Sanierungsmaßnahmen, die im Dezember 2022 begonnen haben. So wurde das Fundament an der Apsis verstärkt und die Schildwände unterfangen. In den kommenden Tagen wird noch einmal Beton hinter einer Verschalung eingefüllt, um den Grundmauern zusätzliche Standsicherheit zu geben. Das Abtragen des Bodens an den Grundmauern war noch einmal eine Herausforderung, verlaufen dort doch zahlreiche Versorgungsleitungen. Und auch im Kircheninneren sind die Schäden unübersehbar. Risse an den Deckenmalereien sind mit Papier überklebt, um zu prüfen , ob sich diese Risse vergrößern. Helga Brach: „Verantwortlich für die Schäden sind maßgeblich die mangelhaft errichteten Grundmauern und der Dachstuhl, der die Außenwände der Kirche nach außen drückt.“ Bevor der Innenraum neu gestaltet werden kann, muss auch der Dachstuhl saniert werden.

Pfarrerin Christine Grans freute sich sehr, in Hennen die „Funky Försters“ begrüßen zu können. Normalerweise besteht das Ensemble aus neun Musikerinnen und Musikern, eine Sängerin musste diesmal aus Krankheitsgründenden Auftritt streichen. Die „Försters“ haben sich ganz den Stilen Funk, Motown, Soul „und einer Nase voll Rock“ verschrieben. Und das wird gleich beim ersten Stück „Meet the Försters“ deutlich. Druckvolle Bläsersätze, coole Grooves und fette Beats sind die Garanten für gute Laune.

Partystimmung der Extraklasse

Die „Funky Försters“ bestehen seit 1991 und setzen sich aus Musikerinnen und Musikern aus Dortmund, dem Rheinland, dem Ruhrpott und nicht zuletzt auch Iserlohn und Hennen zusammen. Vom ersten Ton an verbreitet die Band Partystimmung der Extraklasse, Mitklatschen und Mittanzen absolut erwünscht. Das Publikum war restlos begeistert, feierte die „Funky Försters“ sowohl für die Soli als auch für die Songs mit lang anhaltendem Beifall.

