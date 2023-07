Iserlohn-Hennen: Mehrere Häuser nach Gasalarm geräumt

Foto: Michael May

Hennen. Große Aufregung am Montagabend in Iserlohn-Hennen: Nach einem Gasalarm rückte die Feuerwehr aus. Mehrere Häuser mussten geräumt werden.

Gegen 21.10 Uhr ging der Notruf auf der Feuer- und Rettungswache ein. Der Bewohner eines Reihenhauses am Nothweg in Iserlohn hatte im Keller einen massiven Gasaustritt bemerkt. Er flüchtete mit seiner Frau und den beiden Kindern ins Freie, warnte auch die Nachbarschaft, berichtet die Feuerwehr. Die Löschgruppe Hennen war nach der Alarmierung am schnellsten vor Ort, nahm weitere Evakuierungen vor. Die ganze Häuserzeile wurde geräumt.

Die Feuerwehr bereitete einen Löschangriff vor. Foto: Michael May

Ein Trupp unter Atemschutz erkundete das Haus, konnte die Gaszufuhr abriegeln. Weitere Trupps unter Atemschutz der Berufsfeuerwehr wurden eingesetzt und ein Löschangriff vorbereitet. Nachdem die Gaszufuhr unterbrochen war, lüftete die Feuerwehr die Gebäude und nahm mit den Stadtwerken Messungen vor, bis schließlich entwarnt werden konnte.

Alle Bewohner unverletzt

Mehrere Rettungswagen und eine Notärztin waren vor Ort, um alle betroffenen Personen, insbesondere der Familie, zu untersuchen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde niemand verletzt. Alle Betroffenen konnten nach 22 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

+++ Lesen Sie auch: Iserlohner Frauenhaus: Angst vor dem Femizid ist immer da +++

Die Heizung wurde außer Betrieb genommen. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr und der Iserlohner Rettung auch ein Rettungswagen aus Schwerte, die Löschgruppen Drüpplingsen, Hennen und Leckingsen sowie die Sondereinheit Funk, Stadtwerke und Polizei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn