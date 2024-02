Hennens Jecken waren wieder beim „Närrischen Landtag“ in Düsseldorf zu Gast.

Karneval Iserlohn: Hennens Jecken in Düsseldorf

Iserlohn/Düsseldorf. Beim „Närrischen Landtag“ in Düsseldorf waren auch diesmal wieder Mitglieder der Kolpingsfamilie aus Iserlohn-Hennen dabei.

Die närrischen Tollitäten der Kolpingsfamilie in Iserlohn-Hennen haben beim „Närrischen Landtag“ mitgefeiert. Auf Einladung des Präsidenten des Landtags, André Kuper, kamen mehr als elf mal elf Prinzenpaare, Dreigestirne, Prinzessinnen und Prinzen ins Parlament am Düsseldorfer Rheinufer. Es ist der größte Empfang des närrischen Brauchtums in Nordrhein-Westfalen mit Gästen aus dem ganzen Land.

Eine Woche vor der Hochphase der närrischen Session feierten Tollitäten aus allen Landesteilen in der Bürgerhalle des nordrhein-westfälischen Landtags. Zuvor hatten Parlamentspräsident André Kuper und Vizepräsident Rainer Schmeltzer die Närrinnen und Narren empfangen und ihnen den Orden des Landtags überreicht.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

„Der Karneval gehört zu Nordrhein-Westfalen wie der Rhein und die Ruhr. Weit mehr als 100 Tollitäten kamen aus allen Teilen des Landes in das Zentrum der Landespolitik. „Im Brauchtum werden Stärken unserer Demokratie deutlich: Toleranz, Zusammenhalt, Engagement füreinander und nicht zuletzt: Humor. Mit dem Närrischen Landtag würdigen wir die Arbeit der Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler. Ohne sie gäbe es keinen Karneval. Sie schaffen Angebote für Jung und Alt und bewahren unser Brauchtum. Sie sind die guten Seelen unserer Gesellschaft“, sagte André Kuper.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn