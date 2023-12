Iserlohn: Hier gibt es frische Brötchen an Weihnachten

Iserlohn Wo kann man während der Feiertage in Iserlohn frische Brötchen und süßes Gebäck für ein Weihnachtsfrühstück einkaufen? Eine Übersicht.

Frische Brötchen am Weihnachtsmorgen, das möchten auch viele an den Feiertagen erleben. Doch das ist gar nicht so einfach, denn wer Brötchen kaufen möchte, sollte sich am besten im Vorfeld informieren, welche Bäckerei überhaupt wann und wie lange geöffnet hat. Denn in diesem Jahr fällt Heiligabend auf einen Sonntag. Hinzu kommen auch in Iserlohn geänderte Öffnungszeiten. Wir geben einen Überblick, welche Bäckereien an den Feiertagen wann geöffnet haben und eine Übersicht zusammengestellt. Die Auflistung erhebt dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit, und alle Angaben sind ohne Gewähr.

Bäckerei Kamp

Die Bäckerei Kamp verfügt zwar in Iserlohn über sechs Filialen, allerdings sind nur zwei davon an Heiligabend geöffnet:

Frische Brötchen gibt es in der Stettiner Straße 9 von 8 bis 11 Uhr

gibt es in der Stettiner Straße 9 von 8 bis 11 Uhr in der Leckingser Straße 198 ebenfalls von 8 bis 11 Uhr.

Bäckerei Niehaves

Wer seine Backwaren lieber bei der Bäckerei Niehaves holen möchte, muss bedenken, dass die Öffnungszeiten der Sonntage gelten:

In der Hagener Str. 63 in Letmathe bedeutet das von 7 bis 15 Uhr,

in der Elisabethstr. 29 von 8 bis 12 Uhr, auf dem Schapker Platz von 8 bis 12 Uhr,

in Dröschede in der Kampstr. 115 von 7 bis 16 Uhr,

in der Baarstr. 203 von 8 bis 11.30 Uhr,

in der Hansaallee 1 von 8 bis 12 Uhr,

in der Westfalenstr. 23 von 8 bis 14 Uhr,

in Sümmern in der Laventiestr. 9 von 7 bis 12 Uhr.

Bäckerei Büsch

Bei den Filialen der Bäckerei Büsch gelten die Öffnungszeiten der Sonntage. Konkret bedeutet das:

Sümmerner Str. 93 von 7 bis 12 Uhr,

Hagener Str. 31 von 7 bis 12 Uhr.

Bäckerei Grote

Auch die Goldbäckerei Grote hat an Heiligabend beide Filialen geöffnet:

im Reiterweg 2 von 7 bis 12 Uhr

und in der Mendener Str. 21 von 6 bis 12 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn