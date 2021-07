Iserlohn: Hier spenden, dort Hilfe beantragen

Iserlohn. Stadt, Vereine und andere Institutionen bieten Hilfe. Eine koordinierende Stelle fehlte bislang. Nun reagiert die Stadtverwaltung.

Die gute Nachricht vorweg: Nach der Flutkatastrophe ist die Anteilnahme der Menschen groß, ebenso wie die Hilfs- und Spendenbereitschaft. Schwierig gestaltet es sich allerdings mittlerweile, den Überblick zu behalten, wenn es um die Adressaten für Spendengelder und Sachspenden geht. Stadt, Vereine und verschiedene Institutionen sammeln, eine übergeordnete koordinierende Stelle gibt es noch nicht. Wer bekommt nun Geld? Und wie viel?

„Es bringt nichts, da jetzt übereilt etwas zusammenzuschustern“

Grund genug für eine Nachfrage bei der Stadt, die hier am ehesten als koordinierende Stelle für etwas mehr Klarheit sorgen könnte. Am Donnerstag erklärt Bürgermeisterreferent Hartmut Bogatzki – Bürgermeister Michael Joithe weilt derzeit im Urlaub – dass man zunächst abwarten wolle, was von Land und Bund an Mitteln für Flutopfer bereitgestellt wird. Erst dann wolle man entscheiden, wie genau Spendengelder verteilt werden. „Es bringt nichts, da jetzt übereilt etwas zusammenzuschustern.“

Zumal: In Iserlohn habe es Fälle, wo ganze Häuser komplett zerstört wurden, ja nicht gegeben. „Wäre es so gewesen, wären wir tätig geworden“, sagt Bogatzki. In Bezug auf die Spenden sagt er: „Uns als Stadt wäre es lieb, wenn das über ,Bürger helfen Bürgern’ läuft.“

Die „Bürger“ hatten bereits die Koordination der Sachspenden übernommen. „Wenn der Verein an seine Grenzen stößt, würden wir das unterstützen oder übernehmen“, so Bogatzki. Vereine hätten mehr Spielraum und weniger Hemmnisse für schnelles Handeln.

Derzeit liefen Gespräche mit den Beteiligten, heißt es am Donnerstag. Vom Verein selbst kommt am gleichen Tag auf Nachfrage unserer Zeitung aber das Signal, dass die Koordination der Spenden die eigenen Kapazitäten sicher überschreiten würde. „Es gilt vor allem, eine doppelte Auszahlung zu verhindern“, benennt Svenja Finke vom Verein die Problematik der Verteilung der großen Summen, die inzwischen gesammelt worden sind.

Stadt reagiert mit Pressemitteilung auf Nachfragen dieser Zeitung

Am Freitag, nachdem der Verwaltungsvorstand getagt hatte, reagiert die Stadt nun mit einer Pressemitteilung auf die Nachfragen der Heimatzeitung. Der Absatz in Bezug auf die Verteilung der Iserlohner Spendengelder fällt knapp aus, die Stadt wird hier in der kommenden Woche nachlegen müssen.

In der Mitteilung der Verwaltung heißt es, nachdem zunächst erläutert wird, wie die Flutbetroffenen Landesmittel abrufen können: „Zudem wird die Stadt Iserlohn im Laufe der nächsten Woche darüber informieren, wie die Bewilligung und Auszahlung von in Iserlohn gesammelten Spendengeldern an vom Unwetter Betroffene erfolgen soll. Dafür werden zurzeit entsprechende Vorbereitungen und Absprachen getroffen.“

Erste Anlaufstelle für Betroffene ist dennoch auch schon jetzt die Stadt, an die die Formulare für Hilfsgelder des Landes geschickt werden müssen. „Die Landesregierung stellt unbürokratische und schnelle Soforthilfe für von der Unwetterkatastrophe betroffenen Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Angehörige freier Berufe, Landwirte und Kommunen in Höhe von 200 Millionen Euro bereit“, schreibt die Stadt.

„Mit der Soforthilfe sollen Bürgerinnen und Bürger, die von existenzieller Not betroffen sind, (. . .) unterstützt werden.“ Vorgesehen sei ein Sockelbetrag von 1500 Euro pro Haushalt, für jede weitere Person 500 Euro. „Insgesamt werden an einen Haushalt maximal 3500 Euro ausgezahlt.“

Stadt stellt Antragsformulare auf ihrer Internetseite bereit

Auch Unternehmen, Gewerbetreibende und freiberuflich Tätige sollen durch die Soforthilfe unterstützt werden. „Für jede betroffene Betriebsstätte können ab sofort 5000 Euro abgerufen werden. Das Land hat die Kommunen mit der Bewilligung und Auszahlung der Mittel beauftragt.“

Die Stadt Iserlohn stellt auf ihrer Webseite unter www.iserlohn.de ausführliche Informationen zur Soforthilfe des Landes einschließlich der Richtlinien zur Gewährung der Mittel und die dazugehörigen Antragsformulare zur Verfügung. Die Unterlagen sind außerdem bei der Information im Rathaus am Schillerplatz sowie bei den Verwaltungsnebenstellen in Letmathe und Hennen erhältlich.

Ausgefüllte Anträge können per E-Mail an soforthilfe@iserlohn.de, per Fax an 02371/217-2990 oder per Post an Stadt Iserlohn, Soforthilfe, Schillerplatz 7, 58636 Iserlohn, geschickt werden.

Das Bürgertelefon der Stadt Iserlohn zur Hochwasserlage ist weiter erreichbar unter 02371/217-1234 zu folgenden Zeiten: Samstag und Sonntag von 9 Uhr bis 12 Uhr, Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 12 Uhr.

Wo gespendet werden kann und was bereits gesammelt wurde:

Der Evangelische Kirchenkreis Iserlohn sammelt für die Betroffenen in seinem Tätigkeitsgebiet, also etwa in Altena, Hohenlimburg und auch Lasbeck. Unter www.kirche-iserlohn.de sind Geld- und Sachspenden möglich, für Sachspenden werden dort die Angebote mit direkter Kontaktmöglichkeit aufgelistet.

Spendenkonto: Evangelischer Kirchenkreis Iserlohn, IBAN DE89 3506 0190 2001 1690 28, Bank für Kirche und Diakonie, „Hochwasserhilfe Kirchenkreis Iserlohn“. Aktuell sind dort bereits rund 160.000 Euro eingegangen.

Erste Spenden seien laut Superintendentin Martina Espelöer bereits auf den Weg gebracht, unter anderem für Betroffene in Lasbeck. Am Montag, so die Superintendentin, sollen Gelder fließen. Die Gemeinden meldeten betroffene Familien an den Kirchenkreis. Betroffene, die Hilfe benötigen, könnten sich aber auch direkt dorthin wenden. Als Ansprechpartnerin für Hilfesuchende ist Bettina Pelters, 02371/795-106, benannt worden. Die Diakoniekommission, die die Verwendung der Spenden steuert, tage wieder am 3. August, erklärte Espelöer.

Der Verein Bürger helfen Bürgern Iserlohn hat eine Spendenaktion über die „Heimatcrowd“ bereits abgeschlossen und 53.871 Euro für Lasbeck gesammelt. Weitere Geldspenden trägt der Verein jetzt für Flutopfer in der Region zusammen und verzeichnet bei dieser Kampagne bereits eine Zwischensumme von rund 27.000 Euro, der größte Teil wurde initiativ aufs Vereinskonto überwiesen. Gespendet werden kann aber weiterhin auch über die Onlineplattform unter heimatcrowd.de/region.

Spendenkonto: Bürger helfen Bürgern, IBAN DE50 4455 0045 0018 0857 95, „Fluthilfe Region“.

Die Pastoralverbünde Iserlohn und Letmathe sammeln gemeinsam Geld für Betroffene im gesamten Märkischen Kreis sowie in Hagen. Zudem ist für die Gottesdienste an diesem Wochenende eine Sonderkollekte geplant – die ursprünglich vorgesehene Libori-Kollekte wird auf das darauffolgende Wochenende verschoben. Bargeldspenden können auch während der Öffnungszeiten in den Büros der Pastoralverbünde abgegeben werden, nähere Informationen unter pv-iserlohn.de bzw. pv-letmathe.de. Der Erlös soll zwecks gemeinsamer Koordination an den Verein Bürger helfen Bürgern übergeben werden.

Spendenkonto: Pastoralverbund Iserlohn bzw. Lemathe, IBAN DE 13 4506 0009 0735 1102 01, Märkische Bank, „Hochwasserbetroffene MK und Hagen“. Zwischenstand: rund 6000 Euro.

Der TTV Letmathe sammelt Geld für Betroffene in Lasbeck sowie in den schwer getroffenen Nachbargemeinden Altena und Nachrodt-Wiblingwerde. Der Vorstand des Tischtennisvereins hat die ursprünglich auf eine Woche angelegte Aktion verlängert, sie läuft jetzt noch bis Mittwoch, 28. Juli, 23.59 Uhr. Der finale Erlös soll gleichmäßig auf die drei Gemeinden aufgeteilt werden.

Spendenkonto: TTV Letmathe, IBAN DE82 4455 0045 0018 0181 92, Sparkasse Iserlohn, „TTV hilft“. Mehr als 11.000 Euro sind bereits eingegangen.

