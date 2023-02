Iserlohn: Hilfsaktion am Stenner-Gymnasium für Erdbebenopfer

Rettungskräfte suchen nach dem Erdbeben im Grenzgebiet der Türkei und Syrien in den Trümmern eines Gebäudes nach Überlebenden. Das Stenner-Gymnasium in Iserlohn startet eine Hilfsaktion.

Iserlohn. Das Gymnasium An der Stenner in Iserlohn startet eine Hilfsaktion für die Erdbebenopfer im Grenzgebiet der Türkei und Syrien. Jeder kann helfen.

Die Nachrichten von dem katastrophalen Erdbebenim Grenzgebiet Türkei – Syrien erschüttern seit Montag die Welt. Auch die Europaschule Gymnasium An der Stenner möchte helfen und startet ab Donnerstag, 9. Februar, eine Spendenaktion, um die Menschen vor Ort zu unterstützen.

Ab Donnerstag können die Schülerinnen und Schüler Sachspenden mitbringen und gemeinsam mit der Fachlehrkraft in R 104 bringen. Außerdem können am Donnerstag in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 12 Uhr im Sekretariat dringend benötigte Sachspenden abgegeben werden, die in den Räumlichkeiten der Schule gesammelt werden. Am Freitag ab 7.30 Uhr werden mit Unterstützung von Schülerinnen und Schülern alle Sachspenden verladen, um unverzüglich in die Erdbebenregion überführt zu werden.

Herstelleretiketten sind wichtig

„Zur Unterstützung eignet sich alles, was wärmt, wie z.B. Decken oder Kleidung (beide mit Herstelleretikett), aber auch Drogerieartikel, haltbare Speisen oder Spielzeug werden dringend benötigt. Auch wenn es selbstverständlich erscheint, bitte keine defekten oder stark abgenutzten Sachen spenden“, heißt es in der Mitteilung der Schule. Eine spontane Unterstützung der Hilfsaktion ist auch noch am Freitagmorgen möglich.

Firma Celik Logistik übernimmt den Transport

Die Firma Celik Logistik aus Hagen, die von einem Elternteil der Schulgemeinde betrieben wird, wird in Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation „Weißer Halbmond“ den Transport und die Logistik in den betreffenden Gebieten durchführen. Das Gymnasium An der Stenner dankt schon jetzt allen für ihre Bereitschaft, die die betroffenen Regionen mit ihrer Spende unterstützen.

