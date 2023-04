In Iserlohn brannte ein Holzstapel an einem Wohnhaus.

Brand Iserlohn: Holzstapel an einem Wohnhaus in Brand geraten

Iserlohn. Die Feuerwehr wurde zu einem Brand in Iserlohn gerufen. Ein Holzstapel brannte an einem Wohnhaus. Viel zu tun gab es dennoch nicht.

Aus unbekannten Gründen ist am Dienstag gegen 11 Uhr ein Holzstapel an einem Wohnhaus an der Dahlbreite in Iserlohn in Brand geraten. Die Flammen beschädigten Außenfassade, Isolierung sowie Teile des Dachstuhls. Der Geschädigte konnte das Feuer selbst löschen.

