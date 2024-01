Iserlohn: Hommage an Weltkünstler Billy Joel

Iserlohn Was für ein gelungener Abend im Parktheater in Iserlohn: Alexander Broussard brachte die Legende Billy Joel perfekt auf die Bühne.

„Zeit für eine Hommage“ – so steht es über der Ankündigung des Konzerts im Parktheater. Normalerweise werden Künstler allerdings erst nach ihrem Tod mit einer Retrospektive oder eben einer „Hommage“, einer Würdigung ihres Lebenswerks, geehrt. Es sei denn, er ist ein absoluter Überflieger und Weltstar oder es gibt kaum noch eine reelle Chance, ihn auf einer Bühne live zu erleben. Beides trifft auf Billy Joel zu und deshalb erscheint es durchaus gerechtfertigt, ihm jetzt schon in Iserlohn einen ganzen Abend zu widmen.

Einer der erfolgreichsten Musiker aller Zeiten

William Martin „Billy“ Joel gilt mit mehr als 150 Millionen verkauften Platten, sechs Grammys und der Aufnahme in die „Rock and Roll Hall of Fame“ als einer der erfolgreichsten Popmusiker, Sänger, Pianisten und Songschreiber aller Zeiten. Er begeistert seit mehr als 50 Jahren mit unzähligen „Ohrwürmern“ in einer genialen Mischung aus Pop, Klassik, Jazz, Soul und vor allem Rock’n‘Roll die Menschen auf der ganzen Welt.

Alexander Broussard genau der richtige Mann

Schon mit seiner Erscheinung, seinen ersten Tastenschlägen auf dem Flügel, den ersten Tönen mit „Honesty“ wird klar: Alexander Broussard ist der absolut richtige Mann, um die Legende Billy Joel auf die Bühne zu bringen, ihr möglichst nahezukommen und diese in vielen Teilaspekten zu verkörpern. Das liegt in erster Linie natürlich gar nicht so sehr an der beeindruckenden äußeren Ähnlichkeit mit Billy Joel, sondern ist eindeutig an seinen exzellenten musikalischen Fähigkeiten festzumachen. Mit seinen zupackenden, aber auch immer leicht und locker perlenden Klaviereskapaden, aber insbesondere mit seiner immens druckvollen, klanglich abgerundeten, in allen Höhen und Tiefen souveränen, strahlend ausdrucksstarken und mit Ausflügen in die Kopfstimme gekrönten Rockstimme lief Alexander Broussard nie Gefahr, den Vergleich mit dem großen Vorbild scheuen zu müssen.

Ob in „My Life“, bei „In the Middle of the Night“ oder einem Auszug aus dem Album „Stranger“ zog Broussard alle Register eines expressiven, anfeuernden und mitreißenden Rockstars, konnte sich allerdings auch mit den für Billy Joel ebenso typischen poetisch-lyrischen Songs wie „Just the Way You Are“ mit sanften und eindringlichen Tönen in die Herzen der Zuhörer singen.

Aufstieg zum Publikumsliebling

Dass sich Broussard im Laufe des Abends zu einem absoluten Liebling des hingerissenen Iserlohner Publikums entwickelte, lag aber sicher auch an seinem gesamten Entertainment, seiner hintergründig verschmitzten, aber immer offen und ehrlichen, mit holländischem Charme gefärbten Moderation und auch seiner Fähigkeit, das Publikum musikalisch, z.B. bei „For the Longest Time“, zum integralen Bestand des Backgroundchores zu machen und das gesamte Parktheater zu höchsten gesanglichen Topleistungen zu „pushen“.

Mehr als nur das i-Tüpfelchen

Und was für eine Band! Fünf hochkompetente, immer auch sehr intelligent mitdenkende und durch mitreißende Soli (Saxophon! Gitarre!) aber auch durch absolut fundierte Begleitarbeit (Keyboards, Drums, E-Bass) überzeugende Mitspieler waren an diesem Abend mehr als nur das „Tüpfelchen auf dem i“.

Und zum Schluss drehten alle mit den Rock’n‘Roll-Hits „We Didn’t Start the Fire“, „Tell Her About It“ und „Uptown Girl“ bis hin zum „Piano Man“, der Billy Joel zum eigentlichen Durchbruch verhalf, noch einmal kräftig auf und brachten das Parktheater zum Kochen. Das eher nachdenkliche „Leningrad“ bildete in der zweiten Zugabe den Abschluss – eine dramaturgisch geschickt gesetzte Maßnahme, allein, um die Atmosphäre wieder runterzufahren und überhaupt zu einem Abschluss zu kommen.

Herausragende musikalische Qualität

Wie auch schon bei der sagenhaften „Stevie Wonder Review“ im letzten Jahr geriet die Inszenierung nicht in Versuchung, allzu viele Infos über Billy Joel einzubeziehen – sondern sie ließ einfach die Musik sprechen. Sicherlich auch ein weiterer passender Baustein in Niels Gamms Konzept, mit reinen Pop/Rock-Konzertevents in die gesamte Breite des kulturellen Angebots zu investieren – und das gelingt in erster Linie natürlich nur mit einer solch herausragenden musikalischen Qualität.

Billy Joel tourt, wenn überhaupt noch, in erster Linie in Amerika. Wer ihn aber in 2024 live erleben will, muss im August auf die britische Insel nach Cardiff reisen. Aber warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?

