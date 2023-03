Iserlohn: IBSV-Spielmannzug hofft auf rosige Zukunft

Iserlohn. Ausbleibender Nachwuchs und Corona haben den IBSV-Spielmannszug geschwächt, dann gab es Grund für Optimismus. Neue Musiker werden gesucht.

Wer mal zerdepperte Becken sehen möchte, der muss in den Strobelkeller des IBSV-Spielmannszuges kommen. Da hängen reichlich Becken mit Rissen und oder herausgebrochene Ecken wie Trophäen an der Wand. Zurecht, denn diese Instrumente zeugen davon, dass der Spielmannszug des IBSV in den vergangenen 50 Jahren eine Menge zu tun hatte und nicht nur die eigenen Schützenzüge mit schallender Marschmusik angeführt hat.

Lesen Sie auch: Schützenfest Iserlohn: So lief das Vogelschießen beim IBSV

Und so soll es auch weiter gehen. Der Zug hat nicht vor die Segel zu streichen, wie es andere Spielmannszüge zuletzt aufgrund ohnehin ausbleibenden Nachwuchses und akuter Corona-Schwächung tun mussten. Auch beim IBSV sah zuletzt eher schwarz aus – der Einsatz beim vergangenen Schützenfest war lange fraglich, Auftritte waren schlussendlich nur mit Leihmusikern möglich. „Zukünftig wollen wir aber wieder voranmarschieren“, sagt der Vorsitzende Volker Halfmann. Und es sieht ganz so aus, als habe er zusammen mit seinem Tambourmajor Rainer Walter das Ruder herumgerissen.

20 aktive Musiker auf Jahreshauptversammlung in Iserlohn

20 aktive Musiker konnte er am Sonntag bei der Jahreshauptversammlung begrüßen, darunter zwei ganz neue Gesichter für Flöte und Lyra. Dazu lassen sich drei Trommler zu Flötenspielern umschulen, womit die Unterbesetzung bei den Flöten zunächst einmal aufgehoben und der Zug wieder rundum spielfähig ist.

Lesen Sie auch: Vogelschießen in Iserlohn: Das sind die besten Bilder

Die Werbe-Offensive mit dem Flyer „Wir suchen Dich“ sei also erfolgreich gewesen, aber keineswegs abgeschlossen, wie Halfmann betont. „Wir such ausdrücklich weiter neue Musiker“, sagt der Vorsitzende. Wer gerne mitmachen möchte, kann sich bei einem der drei am Sonntag wiedergewählten Vorstandsmitglieder Volker Halfmann, Rainer Walter oder Jens Hankeln wenden, die Kontakte sind auf der Internetseite www.ibsv-spielmannszug.de zu finden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn