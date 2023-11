Iserlohn: Fahrgast randaliert und bedroht Busfahrer

Iserlohn. Mehrere unschöne Begegnungen gab es laut Polizei in einem Bus in Iserlohn. Ein Fahrgast bedrohte den Busfahrer und beleidigte ihn mehrmals.

Weil ein Fahrgast den Bus trotz mehrmaliger Aufforderung nicht verlassen wollte, hat ein Linienbusfahrer in Iserlohn am Freitagmorgen die Polizei gerufen, so der Polizeibericht. Offenbar hatte es bereits mehrere unangenehme Begegnungen gegeben.

Der Busfahrer gab an, der 37-jährige Fahrgast sei am Tag zuvor in seinen Bus gestiegen, ohne seine Fahrkarte zu scannen. Als er den Mann aufforderte, das nachzuholen, habe ihn dieser beleidigt, beschimpft und bedroht. Der Fahrer ließ den Mann aussteigen. Am Freitag gab es ein Wiedersehen. Diesmal verweigerte der Fahrer von vornherein den Einstieg.

Beschuldigter zeigt den Busfahrer an

Kurz darauf folgte die dritte Begegnung am Stadtbahnhof: Diesmal habe der Mann aus Ärger gegen den Bus getreten, sei trotz des Verbots eingestiegen und habe den Fahrer bedroht. So bestätigten es der Polizei später auch andere Fahrgäste. Der Beschuldigte behauptet, der Fahrer habe einen persönlichen Groll auf ihn. Deshalb zeigte er seinerseits den 48-jährigen Busfahrer wegen Beleidigung an. Gegen den Fahrgast ermittelt die Polizei wegen Bedrohung und Beleidigung.

