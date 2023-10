Iserlohn: Ideen für die Innenstadt – hohe Förderung möglich

Iserlohn. Die Stadt Iserlohn legt ein Förderprogramm für Ideen auf, die die Innenstadt attraktiver machen. Die Förderquote liegt bei bis zu 100 Prozent.

Der Rat der Stadt Iserlohn hat den Weg für einen Verfügungsfonds für die Innenstadt frei gemacht und eine entsprechende Richtlinie beschlossen. Das gibt die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt. Bereits im Herbst 2022 sei die Stadt mit dem Projekt „Wald | Stadt | City – Innenstadt kollaborativ denken“ in das Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ) des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen aufgenommen worden. Auf Grundlage dieser Förderung richte das Stadtmarketing gemeinsam mit der Abteilung Stadtentwicklung und Grundstücke nun einen Verfügungsfonds ein.

„Der Verfügungsfonds ist der Möglichmacher für zündende Ideen zur Attraktivierung der Innenstadt“, fassen Sebastian Matz und Dirk Matthiessen den Kern des Programms in dem Schreiben zusammen. „Weitblick und Einfallsreichtum werden hier im Sinne der Innenstadt finanziell gefördert – und das schnell und unkompliziert“, versprechen die beiden Abteilungsleiter. Ziel sei dabei immer, dass durch eben diese Maßnahme mehr Besucher ihren Weg ins Zentrum finden und die Waldstadt noch bekannter und attraktiver wird.

Förderung für vielfältige Projekte möglich

So verspreche der Verfügungsfonds eine bis zu 100-prozentige Förderung bei ausgewählten Projekten von bis zu 5000 Euro. Dabei seien der Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Ob ein Straßenfest, die Dekoration oder Gestaltung einer öffentlichen Fläche oder von Schaufenstern, kleine bauliche Maßnahmen wie Spiel- oder Sitzflächen, barrierefreie Zugänge oder der Aufbau einer digitalen Infrastruktur – die Ideen müssen innerhalb der Förderkulisse im Innenstadtbereich platziert sein und positiv auf diese einwirken.

Das Fördergebiet erstreckt sich grob vom Hagener Platz im Westen bis hin zur Teutoburger Straße im Osten sowie von der Piepenstockstraße im Norden bis zur Altstadt im Süden.

Da die Hürden für die Ideengeber recht niedrig seien, freuen sich Matthiessen und Matz auf viele Bewerbungen. Alle, die eine Idee zur Attraktivierung der Innenstadt haben, ganz gleich ob als Privatperson, Gewerbetreibender, als Verein oder Interessenzusammenschluss, können sich mit ihrer Projektidee um Mittel aus dem Verfügungsfonds bewerben: Die Maßnahmen sind in einem Antragsformular zu skizzieren und nebst der zugehörigen Kostenschätzung und allen weiteren erforderlichen Angaben und Unterlagen per E-Mail an verfuegungsfonds-ziz@iserlohn.de einzusenden. Alle Formulare und weitergehende Informationen sind unter www.iserlohn.de/stadtmarketing-tourismus/projekte-veranstaltungen zu finden oder können per E-Mail angefordert werden.

Nächste Vergabesitzung am 24. Oktober

Das Stadtmarketing übernimmt die Vorprüfung der eingesandten Dokumente auf Vollständigkeit und Erfüllung der Richtlinien. Ein Vergabegremium aus unterschiedlichen Akteuren, das die vielschichtigen Interessengruppen der Innenstadt abbildet, entscheidet über die Bewilligung der Projektideen. Daraufhin erhalten die Ideengeber einen Ablehnungs- oder bestenfalls Bewilligungsbescheid. Wird eine Förderzusage erteilt, können die Initiatoren in die Umsetzung gehen und ihre geplante Maßnahme voranbringen. Nach Projektabschluss sind die vollständigen Nachweise und Dokumente beim Stadtmarketing einzureichen, woraufhin die Fördersumme ausbezahlt wird.

Das Stadtmarketing steht für Fragen bei der Antragstellung und unter 02371/217-1816 zur Verfügung. Die nächste Vergabesitzung wird am 24. Oktober stattfinden. Anträge, die in dieser Sitzung behandelt werden sollen, müssen bis zum 17. Oktober an das Stadtmarketing gestellt werden.

Bis Ende August 2025 können Maßnahmen über den Verfügungsfonds umgesetzt werden. 140.000 Euro stehen dafür, gestreckt auf die zweieinhalb Jahre, bereit – zu 37,5 Prozent gefördert durch das ZIZ-Programm. Die restlichen 62,5 Prozent sind der Eigenanteil der Stadt Iserlohn, die damit auf das Ziel der Belebung der Innenstadt einzahlt.

