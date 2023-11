Iserlohn: Im Einsatz für Patienten und Behinderte

Iserlohn. Wie sich Claudia Middendorf für Patienten und Behinderte einsetzt, erzählt die Landesbeauftragte auch beim Gesundheitstag im Parktheater Iserlohn.

Sie ist die Ansprechpartnerin in Nordrhein-Westfalen, wenn Menschen mit Behinderung sowie Patientinnen und Patienten Probleme oder Ärger mit Einrichtungen, Behörden, Krankenkassen, Ärzten oder Krankenhäusern haben. Und auch den Angehörigen der beiden Gruppen steht sie zusammen mit ihrem neunköpfigen Team mit Rat und Tat zur Seite: Claudia Middendorf. Am kommenden Samstag, 11. November, ist die Beauftragte der NRW-Landesregierung zu Gast beim 16. Iserlohner Gesundheitstag im Parktheater.

Für die 54-jährige Dortmunderin ist es der dritte offizielle Besuch in der Waldstadt, seitdem sie am 1. Oktober 2017 von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann in das „fusionierte“ Amt berufen wurde. „Er hat die beiden vorher getrennten Patienten- und Behindertenbeauftragten zusammengelegt, um die Schlagkräftigkeit noch mal zu erhöhen“, erklärt Claudia Middendorf. Die Erzieherin und Diplom-Sozialpädagogin hat sich unter anderem durch ihre fachliche Expertise im Bereich der Behindertenhilfe für die Aufgaben empfohlen: 23 Jahre lang hat sie in der Eingliederungshilfe gearbeitet, 17 davon in einer Werkstatt für Menschen mit psychischen Erkrankungen, die sie ein Jahrzehnt lang auch geleitet hat. Und selbst während ihrer Zeit als Abgeordnete im NRW-Landtag (2009/10 sowie von 2012 bis ‘17) hat die Christdemokratin nebenbei den Caritasverband Hagen unterstützt.

Ihr wichtigster Grundsatz bei ihrer aktuellen Aufgabe – „Der Mensch steht im Mittelpunkt“ – war ihr auch zuvor schon eine Leitlinie im Leben und ist begründet in ihrem christlichen Hintergrund. In ihrer Jugend war sie engagiert in der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG), und das auch leitend auf Verbandsebene, merkte dann aber, dass sie in der Politik noch mehr erreichen kann für Kinder und Jugendliche.

So wie sie heutzutage als Beauftragte Menschen mit Behinderung und Patienten helfen kann: „Wir haben zwischen 800 und 1000 Bürgereingaben pro Jahr“, sagt Claudia Middendorf. Bisweilen und vor allem während der Corona-Zeit seien es bis zu 100 im Monat gewesen. „Da ging es oftmals dann um die Besuchsregelungen in Altenhilfeeinrichtungen und besonders in Krankenhäusern“, berichtet die Beauftragte aus der zusätzlich seinerzeit eingerichteten Dialogstelle. Das Thema Corona beschäftigt sie aber auch weiterhin in Form der „Post Vac“, der Impfgeschädigten, sowie der Post- oder Long-Covid-Patienten, für die sie sich einsetzt.

Claudia Middendorf steht auf dem Gesundheitstag direkt für Betroffene bereit

Für sie, aber auch für alle anderen Patienten und Menschen mit Behinderung steht sie nahezu jederzeit bereit: „Wo ich auftauche, sage ich immer: Wenn es Fragen oder Anliegen gibt – gar kein Problem. Einfach direkt auf mich zukommen und mich ansprechen“, bittet Claudia Middendorf darum, keine Berührungsängste zu haben, wenn sie am kommenden Samstag ab 12 Uhr auf dem Gesundheitstag zu Gast ist und ab 13.30 Uhr im Löbbeckesaal von ihrer Arbeit berichten wird.

