Iserlohn: In den Ferien haben wieder die Kinder das Sagen

Vorfreude auf die Kinderstadt: In den Ferien helfen junge und ältere Betreuer gemeinsam bei der Zukunftswerkstatt in Iserlohn mit.

Iserlohn. Auch in diesem Jahr gibt’s in Iserlohn wieder die Kinderstadt. Was geplant ist und wo die Anmeldungen angenommen werden.

Lernen, ohne es zu merken, und vor allem mit sehr viel Spaß – auf diesen Nenner lässt sich das bringen, was nun schon seit vielen Jahren in den Sommerferien in der Iserlohner Kinderstadt passiert.

In den Räumen des Kinder- und Jugendbüros haben sich jetzt einige Helfer zur Vorbereitung für die diesjährige Kinderstadt getroffen. Schließlich läuft das Sommerferienprogramm nicht mehr als Kinderstadt, sondern unter dem Titel „Zukunftswerkstatt – wir planen unsere Stadt“ mit einem deutlichen Schwerpunkt auf die Stadtentwicklung. Die rund 120 Kinder, die in jeder der ersten drei Ferienwochen mitmachen, sollen sich Gedanken darüber machen, wie sie ihre eigene Stadt bauen würden, wie sie aussehen soll und wie sie funktionieren soll. Das ist neu, und dafür muss eine neue Spielanleitung geschrieben und an die rund 60 Betreuer und Helfer weitergegeben werden.

Was seit der Premiere der Kinderstadt im Jahr 2011, als die Iserlohner Kinder- und Jugendbeauftragte Petra Lamberts mit ihrem Team in der damals frisch leergezogenen Hauptschule Brüderstraße einfach losgelegt und das große Projekt Kinderstadt erstmals umgesetzt hat, nicht mehr neu ist, ist aber die große Altersspanne von den kleinen Kindern im Kindergarten der Kinderstadt bis zu den Senioren als ehrenamtliche Betreuer. „Es war von Anfang an unser Ziel, in der Kinderstadt Generationen zusammenzubringen“, sagt Petra Lamberts – sicherlich eines der Erfolgsrezepte.

Das wurde jedenfalls bei dem jetzigen Treffen sehr schnell deutlich: Die ehemaligen Teilnehmerinnen und Teilnehmer Madeleine Wohlfromm, Maybelline Prochnow und Lukas Pipiras, die alle mitunter schon als Kindergartenkinder mit dabei waren und nun mit 16 Jahren erstmals als Betreuer mit an Bord sind, trafen da auf die ganz alten Hasen unter den Kinderstadt-Betreuern Charlotte Kroll, Rosi Hack, Jacqueline Botta und Franz-Josef Löhr, die von der ersten Kinderstadt an quasi als Arbeitgeber in Kreativwerkstätten oder in der Bank mitgemacht haben. Zusammen erzählten sie von ihren Erfahrungen und ihren ganz unterschiedlichen Blickwinkeln auf die Kinderstadt.

Großbrand und Bankraub mit echten Einsatzkräften

„Das waren die allerschönsten Sommer meiner Kindheit“, sagt Madeleine Wohlfromm. Man wachse da so schnell rein, finde sich zurecht und sei auf einmal Teil der Erwachsenenwelt, das gebe es so nur in der Kinderstadt. Alle drei ehemaligen Kinderstadt-Bewohner und jetzigen Neu-Betreuer schwelgen in Erinnerungen – an den täglichen Alltag in der Kinderstadt, in der sie bei der Arbeit viele neue Freunde kennen gelernt hatten, aber auch von den großen Ereignissen, einen Großbrand im Einwohnermeldeamt mit echtem Feuerwehreinsatz, einem Bankraub, bei dem die echte Polizei anrückte, Besuche im Tresorraum der Märkischen Bank oder auch der eigenen Wahl zum Bürgermeister – was für ein Erlebnis.

Dass die Kinder in der Kinderstadt in ganz andere Rollen schlüpfen und dabei auch die eigene Rolle, die sie in der Schule und zu Hause haben, hinter sich lassen und in der Kinderstadt ein ganz anderes Leben führen, sei eine der ganz großen Pluspunkte dieses Projektes, sagt auch Petra Lamberts. Und wie nebenbei und im Spiel lernen die Kinder hautnah und aus eigenem Erleben, wie eine Stadt funktioniert. Wie das Geld fließt, dass sie Steuern zahlen müssen, wenn sie Geld verdienen; dass sie natürlich arbeiten müssen, wenn sie sich etwas zu essen kaufen wollen. Und dass auch die Stadt Geld einnehmen muss, wenn sie ein Freibad bauen will – Demokratie-Schulung von der Pike auf.

Franz-Josef Löhr ist seit Jahren der Herr über die „Iserlohnis“ – die Währung in der Kinderstadt –, zahlt in der Bank Gehälter aus und bringt den Kindern alles über die Finanzen bei. Er ist jedes Mal wieder verblüfft, wie schnell sich die Kinder da zurecht finden und man sich mit ihnen über Inflation und über den Grundsatz „Nichts ist umsonst“ austauschen kann. „Es ist einfach eine riesige Freude, mit so jungen Menschen zusammenzuarbeiten.“

Auch Senioren haben viel von dem Kontakt zu den Kindern

Das sehen auch die anderen Senioren so. „Ich liebe es, mit den Kindern zusammen zu sein und zu erleben, wie sie ticken“, sagt Rosi Hack. Die Zusammenarbeit von Kindern und Senioren ist absolut keine Einbahnstraße. Und das gilt nicht nur für den Spaß, sondern auch für das Lernen. Charlotte Kroll ist seit Anfang an dabei und betreut den kinderstädtischen Radio-Sender. Und da sei erstmal Umdenken angesagt gewesen: „Wir mussten erstmal kapieren, dass hier die Kinder das Sagen haben.“ Das habe man erstmal üben müssen, schließlich sollen die Kinder ihre eigene Welt erschaffen und selbstständig arbeiten. Auf der anderen Seite sei es aber auch einfach toll zu sehen, wie kreativ Kinder sind – „das vergisst man als Erwachsener ja schnell.“

Noch sind Anmeldungen möglich:

Wer noch Interesse hat, in den ersten drei Ferienwochen an der Zukunftswerkstatt der Kinderstadt teilzunehmen, kann sich montags, dienstags und freitags von 9 bis 13 Uhr sowie mittwochs und donnerstags von 13 bis 16 Uhr direkt im Kinder- und Jugendbüro (Brüderstraße 20) oder unter 02371/217-2239 oder 217-2245 anmelden.

Das Angebot kann auch wochenweise gebucht werden. Die Teilnahme kostet 60 Euro pro Woche (ermäßigt 42 Euro) inklusive Betreuung, Programm und Verpflegung.

Tipp für berufstätige Eltern: Es ist eine Frühbetreuung ab 7.30 Uhr möglich (Kosten: 10 Euro, Arbeitgeberbescheinigung beider Erziehungsberechtigter ist vorzulegen).

In Kooperation mit dem Familien unterstützenden Dienst Iserlohn findet in der dritten Projektwoche (10. bis 14. Juli) zudem wieder eine Inklusive Woche statt.

