Am Iserlohner Rathaus hängen drei Fahnen: die israelische, die der Mayors for Peace und die ukrainische.

Blaulicht Iserlohn: Israelische Fahne am Rathaus mit Eiern beworfen

Iserlohn Die israelische Fahne, die über dem Haupteingang des Iserlohner Rathauses aufgehängt wurde, wurde mit Eiern beworfen. Die Täter sind unbekannt.

Über dem Haupteingang des Rathauses in Iserlohn hängt neben der ukrainischen Fahne und der Fahne der Mayors for Peace (Bürgermeister für Frieden) eine israelische Fahne. Diese wurde bereits am 7. November mit Eiern beworfen und dadurch verunreinigt. Dies teilte die Polizei auf Nachfrage der Heimatzeitung jetzt mit.

Wer die Eier geworfen hat, ist bislang nicht bekannt: „Hinweise zu den Tätern liegen uns leider nicht vor“, sagt Lorenz Schlotmann, Sprecher der Polizei.

