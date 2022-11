Iserlohn: Jazzclub Henkelmann gibt Hobbykünstlern eine Bühne

Zum 17. Gesangskonzert hatte „Die Musikschule“ in den Henkelmann in Iserlohn geladen.

Iserlohn. Noch reicht der Erfolg nicht, um das Hobby zum Beruf zu machen. Der Iserlohner Jazzclub gab bei der 17. Vocal Night Gesangsschülern eine Bühne.

Im Jazzclub Henkelmann in Iserlohn war es kein Abend wie jeder andere: Da, wo sonst Berufsmusiker die Bühne rocken, standen bei der 17. Vocal-Night von Dietmar Gröhlichs „Die Musikschule“ jene im Mittelpunkt, die den Gesang zwar mit jeder Faser ihres Herzens lieben – damit aber nicht ihren Lebensunterhalt bestreiten. Sie tun es völlig ohne Zwang, einfach weil sie das Gefühl haben „ich muss singen“, Berufung statt Beruf. Viele haben einen hohen Anspruch an sich selbst, sie nehmen Unterricht, um Stimme und Performance stetig weiterzuentwickeln. Auch die jungen Frauen, die sich in einer dunklen Ecke des Henkelmanns auf ihren Auftritt vorbereiten, stehen unter Hochspannung: Sie sprechen sich gegenseitig Mut zu, greifen zur Schokolade – die soll die Nerven beruhigen – und warten darauf, dass es losgeht.

Gesanglehrerin Silvia Svoboda, die ihre Schüler mit einfühlsamen Worten dem Publikum vorstellt und aufmunternde Worte mit auf den Weg ins Bühnenlicht gibt, ist angespannt: „Es dauert zum Teil sehr lange, bis ich meine Schüler auf die Bühne bekomme“, sagt die Gesangslehrerin. „Aber wenn ich es dann geschafft habe, dann weiß ich, dass sie an dieser Erfahrung nicht nur stimmlich, sondern auch menschlich wachsen werden“. Sie sei sicher, dass sie an diesem Abend noch häufig ein besonderes Gefühl in den unteren Extremitäten haben werde, denn: „Immer wenn ich besonders stolz bin, kitzeln mir die Füße“, gibt Silvia Svoboda freimütig zu – und tatsächlich hat sie an diesem Abend jede Menge Grund zum Lachen – ob gekitzelt oder ohne.

Lieder von Ed Sheeran, Alicia Keys und mehr in Iserlohn

Marc Schmidt eröffnet das Konzert, er traut sich an Ed Sheerans „First Times“, eine einfühlsame Ballade, die von den vielen ersten Malen zwischen zwei Liebenden erzählt. Das Publikum belohnt den Mut, sich in so große Fußstapfen zu wagen, mit viel Applaus. Natalie Held begeistert mit ihrer Version von Alicia Keys „Underdog“: Sie singt souverän und doch emotional, dem Sinn des Songs entsprechend.

Auch Nils Geitmann legt mit „I see Fire“ von Ed Sheeran die Messlatte hoch, doch es gelingt dem zurückhaltenden, ja fast schüchtern wirkenden jungen Mann, die Erwartungen zu erfüllen. Annette Teske ist eine „gute, alte Bekannte“ bei der Vocal-Night, allerdings wird sie zum letzten Mal im Henkelmann auf der Bühne stehen. Dafür hat die Sängerin ein selbst geschriebenes Lied im Gepäck. „Und das ist das Größte, was man als Künstler erreichen kann, wenn man sich manifestieren kann in Musik“, erklärt Silvia Svoboda. In „No Fear“, das Annette Teske bereits im Jahr 2015 geschrieben hat, singt sie von ihrer Angst vor einem „Staat, der meinen Verstand kontrolliert“ und Medien, die sie für dumm verkaufen.

Dann kommt der große Auftritt von Gerd Hegenberg: Der ältere Herr im gelben Genscher-Gedächtnis-Pullunder lässt zu „Ring of Fire“ von Johnny Cash die Hüften kreisen, auch sein „Delilah“ von Tom Jones sorgt beim Konzert-Publikum für Begeisterung.

Publikum fiebert im Iserlohner Jazzclub mit

Gülbahar Kur singt voller Gefühl und Leidenschaft: „Take me to Church“ von Hozier war perfekt für die junge Sängerin mit der einnehmenden Stimme gewählt. Ruhiger geht es bei Patricia Reh zu: Sie singt Natalie Umbruglias „Torn“ in einer unaufgeregten und sehr starken Version. Rabea Bücker erinnert in ihrer Ballade an einen verstorbenen Freund, den sie mit ihrem Gesang ehrte. Und Chiara Calabrese merkt man an, dass sie die Bühne liebt: Die junge Sängerin scheint ganz ohne Angst oder Zurückhaltung. Sie singt mit „Elastic Heart“ von Shia LaBeouf und „Pillow Talk“ von Zayn zwei anspruchsvolle Songs, die viel Mut erfordern. Begleitet werden die Sängerinnen und Sänger von Adam Sweda und Manuel Apprecht am Schlagzeug sowie der Lehrer-Band „FireAbend“.

Für alle Besucher war es ein toller Abend, ein Geschenk, ihre Freunde, Partner, Kinder oder Bekannte so zu sehen und zu hören – mit oder ohne kitzelnde Füße.

