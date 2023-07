Die Polizei Iserlohn hat in Kalthof die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer kontrolliert.

Polizei Iserlohn: Jeder Sechste in Kalthof zu schnell unterwegs

Kalthof. Die Polizei hat in Kalthof die Geschwindigkeit von 300 Fahrzeugen kontrolliert. Der Spitzenreiter war fast doppelt so schnell wie erlaubt.

Mit 57 km/h im Tempo-30-Bereich ist ein Autofahrer aus dem Märkischen Kreis auf der Leckingser Straße in Kalthof am Mittwoch „geblitzt“ worden. Damit war er der unrühmliche Spitzenreiter einer zweieinhalb Stunden andauernden Kontrollaktion, über die die Polizei am Donnerstag berichtete.

Insgesamt wurde zwischen 17.20 und 19.50 Uhr die Geschwindigkeit von 300 Fahrzeugen gemessen. 51 Fahrerinnen und Fahrer müssen ein Verwarngeld begleichen, weil sie zu schnell unterwegs waren. In drei Fällen war die Geschwindigkeitsüberschreitung so groß, dass eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit geschrieben wurde.

