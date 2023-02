Iserlohn: Jugendliche beschädigen Klingelschilder

Zwei Jugendliche haben Klingelschilder eines Mehrfamilienhauses in Iserlohn beschäftigt

Iserlohn. Zwei Jugendliche haben mehrere Klingelschilder eines Mehrfamilienhauses in Iserlohn beschädigt. Die Polizei ermittelt.

Zwei Jugendliche haben laut Polizeibericht am Sonntag gegen 13 Uhr am Haubergweg an einem Mehrfamilienhaus mehrere Klingelschilder abgerissen und beschädigt.

+++ Auch interessant: Kindernothilfe seit zehn Jahren in Iserlohn aktiv +++

Sie wurden dabei von einem Bewohner beobachtet. Die beiden entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

+++ Lesen Sie auch: Nachrichten aus Iserlohn +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn