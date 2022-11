Iserlohn: Jugendliche schauen kritisch auf Menschenrechte

Die Siegerehrung des Plakatwettbewerbs zum Thema Menschenrechte fand in der Reformierten Kirche in Iserlohn statt.

Iserlohn. Iserlohner und Partnerstädte konnten an einem Plakatwettbewerb zum Thema Menschenrechte teilnehmen. Die besten Entwürfe werden nun ausgestellt.

Die Qual der Wahl hatte die Jury beim Plakatwettbewerb unter dem Motto „Alle Menschen haben Rechte . . .!?“ der städtischen Abteilung Jugendarbeit in Iserlohn: Mehr als 50 Entwürfe waren eingegangen.

„Alle Menschen haben Rechte? Diese Frage müssen sich leider zu Recht viele Menschen stellen, weshalb das diesjährige Plakatprojekt ein sehr wichtiges war. Die Einsendungen haben meiner Meinung nach eindrucksvoll die einzig richtige Antwort vermittelt: JA“, resümiert Jurymitglied Tyron Olaoye. Aufgerufen, sich an dem Wettbewerb zu beteiligen, waren Interessierte zwischen zehn und 25 Jahren aus Iserlohn und den Partnerstädten, wobei aus dem ungarischen Nyíregyháza riesige Resonanz kam.

Hohe Beteiligung in Ungarn am Plakatwettbewerb

Das resultiert aus den engagierten Appellen der Iserlohner Partnerschafts-Komitee-Vorsitzenden Marlis Gorki in Richtung der ungarischen Jugendlichen, wie sie bei der Siegerehrung und Ausstellungseröffnung in der Reformierten Kirche berichtete. „Zuerst habe ich immer Druck gemacht, jetzt war das nicht mehr nötig, da habe ich immer die Rückmeldung bekommen, dass sie sich beteiligen“, so Marlis Gorki, die es für wichtig hält, dass sich die Menschen aus beiden Städten auf verschiedensten Ebenen begegnen.

Das Sieger-Plakat in der Alterskategorie 16 bis 25 Jahre kommt aus Ungarn. Máté Sándor Hete hat den ersten Platz belegt. Foto: Jennifer Katz

Martin Stolte, Erster Beigeordneter und Ressortleiter Generationen und Soziales im Iserlohner Rathaus, betonte, wie wichtig es ist, sich täglich mit dem Thema Menschenrechte auseinanderzusetzen, sie umzusetzen und nicht wegzuschauen, wenn sie missachtet werden.

Sichtbar auf Werbereitern

Alexander Mularzyk von der Mobilen Jugendarbeit erklärte, dass die besten zehn Entwürfe im Jugendamt ausgestellt werden. Auch auf 50 Werbereitern im öffentlichen Raum werden sie präsentiert. Außerdem werde es eine Collage auf einer Groß-Werbefläche geben, allerdings sei auch ihm noch nicht bekannt, wo sie stehen werde.

In der Altersgruppe der Zehn- bis 15-Jährigen siegte die Klasse 5b der Martin-Luther-Hauptschule mit einem Gemeinschaftsbild, Platz zwei ging an die 14-jährige Mariam Safsouf, die gleichaltrige Gretha Ellermann erreichte Rang drei. Platz vier ging an die zwölfjährige Olivia Lanza, gefolgt von der zehnjährigen Luisa Lanza.

Bei den „Großen“, also in der Altersgruppe 16 bis 25 Jahre, hatten die ungarischen Teilnehmenden die Nasen vorn: Platz eins ging an Máté Sándor Hete (19 Jahre), der dritte Platz an Anna Maria Tarien (23), der vierte Rang an Laura Ladányi (19), gefolgt von Vince Masa (16). Aus Iserlohn erreichten Lee Edelhoff (18) und Anna Maria Tarien (23) vom Friederike-Fliedner-Berufskolleg die „Silbermedaille“.

Zwischen 30 und 300 Euro bekamen die Platzierten als Preisgelder.

