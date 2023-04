Iserlohn: Jugendliche sollen Containerbrand verursacht haben

Die Polizei suchte in Iserlohn eine Gruppe Jugendliche, die mehrere Container in Brand gesetzt haben soll.

Iserlohn. Eine Gruppe Jugendlicher soll in Iserlohn Container in Brand gesetzt haben. Das Feuer konnte rechtzeitig bekämpft werden. Das sagt die Polizei.

Eine Gruppe Jugendlicher hat in der Nacht zu Dienstag, 18. April, an der Schulstraße in Iserlohn zwei Wertstoffcontainer und einen Altpapiercontainer in Brand gesetzt. Die Kunststoffdeckel der Metallcontainer schmolzen vollständig. Das Altpapier-Feuer konnte rechtzeitig bekämpft werden, so dass der Behälter nach erster Prüfung unbeschädigt blieb.

Lesen Sie auch: Diebstahl in Iserlohn: Polizei fahndet nach fünf Personen

Zeugen berichteten von einer Gruppe Jugendlicher. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer auf Straßen, Wegen und Plätzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn