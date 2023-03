Iserlohn: Jugendliche verprügeln Jungen (14) auf Spielplatz

In Iserlohn ist ein Jugendlicher (14) auf einem Spielplatz überfallen worden.

Iserlohn. Ein 14-Jähriger ist auf einem Spielplatz in Iserlohn überfallen worden. Die unbekannten Täter schlugen auf ihn ein und verfolgten ihn.

Ein 14-Jähriger ist am Mittwoch auf einem Spielplatz in Iserlohn überfallen und verprügelt worden. Nach seiner Aussage wurde er gegen 20.30 Uhr an der Straße Im Wiesengrund von fünf Unbekannten umstellt, die den Inhalt seiner Tasche forderten, berichtet die Polizei.

Der Jugendliche soll daraufhin mehrfach in Bauch und Gesicht geschlagen worden sein. Er wehrte sich und flüchtete. Einige der Jugendlichen verfolgten ihn. Als er Passanten um Hilfe bat, verschwand auch der letzte Verfolger, so die Polizei weiter.

+++ Mehr aus Iserlohn: Teutoburger Platz im Sommer bezugsfertig +++

Eine Fahndung im Umfeld des Spielplatzes verlief ohne Erfolg. Der verletzte 14-Jährige wurde von einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht und später von seiner Familie abgeholt.

Die Angreifer sollen zwischen 14 und 16 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Sie trugen dunkle Kleidung. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02371/9199-0.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn