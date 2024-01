Iserlohn: Jugendliche wird an Bushaltestelle bestohlen

Iserlohn Eine Jugendliche wurde an einer Bushaltestelle beraubt. Der Täter war bereits mehrfach aufgefallen. Was geschehen ist.

Ein 34-jähriger Mann hat am Sonntagabend am Kurt-Schumacher-Ring in Iserlohneine 14-Jährige beraubt. Zeugen informierten die Polizei gegen 18.20 Uhr über einen lautstarken Streit zwischen mehreren Männern und einer Jugendlichen. Die Polizeibeamten trafen die Beteiligten vor Ort. Wie sich herausstellte, hatte sich ein 34-jähriger Mann neben einer 14-Jährigen auf die Bank einer Bushaltestelle gesetzt und ihr das Mobiltelefon gestohlen. Als er aufstand, verfolgte ihn die 14-Jährige.

Es kam zum Streit, bei dem er das Mädchen mehrmals wegschubste. Umstehende Passanten eilten zu Hilfe. Der 34-Jährige bestreitet alles. Die Polizeibeamten suchten die Umgebung ab und fanden das Handy in der Nähe auf einer Fensterbank. Bei der Durchsuchung fanden die Polizeibeamten bei dem erheblich alkoholisierten Mann Betäubungsmittel, vermutlich Kokain. Er wurde vorläufig festgenommen und bekam Strafanzeigen wegen Raubes und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Nicht zum ersten Mal aufgefallen

Die 14-Jährige wurde in die Obhut ihrer Mutter gegeben. Der 34-Jährige war an diesem Wochenende nicht zum ersten Male aufgefallen: Am Samstag gegen 8.30 Uhr hatte er eine Flasche Wodka aus einem Discounter an der Karl-Arnold-Straße gestohlen. Mitarbeiter versuchten vergeblich, ihn aufzuhalten. Doch genauso wie bereits zwei Tage zuvor entkam der 34-Jährige.

Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls

An diesem Samstag entdeckten ihn jedoch Polizeibeamte und schrieben Strafanzeigen wegen Diebstahls bzw. räuberischen Diebstahls. In der Folge randalierte er am Samstag und Sonntag mehrmals an der Tür seiner Ex-Frau. Die Polizeibeamten erteilten einen Platzverweis.

