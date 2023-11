Iserlohn: Junge Frauen begehen Ladendiebstahl mit Waffen

Iserlohn Zwei junge Frauen haben in einem Iserlohner Modegeschäft versucht, Kleidung zu stehlen. Beim Sicherstellen der Waren wurde eine Waffe gefunden.

Ladendetektive eines Modegeschäftes in der Iserlohner Innenstadt haben am Dienstagnachmittag, 14. November, zwei junge Frau beobachtet, die mit Bergen von Kleidungsstücken in Umkleiden verschwanden. Als sie diese wieder verließen, lagen in den Kabinen zahlreiche abgeschnittene Etiketten. Beim Verlassen des Geschäftes wurde Alarm ausgelöst.

Mehr aus Iserlohn

Vor dem Geschäft hielten Mitarbeiter die Frauen mit ihren Taschen auf. Darin befand sich Diebesgut im Wert von mehreren Hundert Euro, außerdem ein Klappmesser und eine Zange. Die 21 und 22 Jahre alten, in Hagen und Hemsloh gemeldeten Frauen, bekamen Strafanzeigen wegen eines Ladendiebstahls mit Waffen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn