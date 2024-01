Die Polizei in Iserlohn wurde am Montag zu einem Ladendiebstahl gerufen.

Polizei Iserlohn: Junge Ladendiebin fliegt in Modegeschäft auf

Iserlohn Eine 17-Jährige versuchte in Iserlohn, gestohlene Kleidung aus einem Geschäft zu schmuggeln. Doch sie wurde im letzten Moment erwischt.

Mit gestohlener Kleidung unter ihrer eigenen Kleidung wollte eine 17 Jahre alte Ladendiebin am Montag gegen 14.30 Uhr ein Modegeschäft am Alten Rathausplatz in Iserlohn verlassen. Das berichtet die Polizei. Ein Mitarbeiter hatte sie jedoch dabei beobachtet und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest.

