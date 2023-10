In der ProSieben-Show „Late Night Berlin“ mit Klaas Heufer-Umlauf war diese Woche der „Kaleu“ zu Gast.

TV Iserlohn: „Kaleu“ überrascht Joko & Klaas in ProSieben-Show

Iserlohn. Michael Klammt, bekannt als der „Kaleu“, hat Klaas Heufer-Umlauf in dessen ProSieben-Show „Late Night Berlin“ überrascht. So lief der Talk.

„Es gibt einen Mann, der sich dem Joch der Arbeit widersetzt.“ So kündigt eine tiefe Stimme zu epischer Musik den Überraschungsgast in der ProSieben-Show „Late Night Berlin“ an – wenige Momente, bevor Michael Klammt, besser bekannt als „der Kaleu“, das Studio betritt. Fünf Minuten lang stellt sich der nach eigenen Angaben „faulste Deutschen“ den Fragen von Moderator Klaas Heufer-Umlauf und dessen Studiogast Joko Winterscheidt.

Berichte in verschiedenen, auch überregionalen Medien ließen die Redaktion offenbar auf den Iserlohner aufmerksam werden, der unter anderem durch Protest-Aktionenvor dem Arbeitsamt in den vergangenen Jahren mehrfach für Aufsehen sorgte. Den Auftritt zwischen den beiden Fernsehstars genoss der Iserlohner sichtlich.

Michael Klammt („Der Kaleu“) war anlässlich eines TV-Auftritts bei "Late Night Berlin" in Berlin und besuchte dort auch den Alexanderplatz. Foto: Michael Klammt

Moderator Klaas Heufer-Umlauf stellte sogleich fest, dass der „Kaleu“ nicht zu faul gewesen sei, für den Fernsehauftritt nach Berlin zu reisen. „Weil’s ‘n schönes Hotel gibt“, begründete der 58-Jährige seinen Besuch. Außerdem fahre er gerne mit der Bahn und könne in der Hauptstadt noch einen Bekannten treffen.

Nächster größerer Fernsehauftritt für den „Kaleu“

Was ihn zum faulsten Deutschen mache und ob der Job des Comedian nicht doch auch eine berufliche Perspektive für den „Kaleu“ sein könne, konnte schließlich nur noch am Rande behandelt werden, bevor Klaas Heufer-Umlauf seinen Überraschungsgast auch schon wieder verabschiedete. Nicht ohne eine kleine Spitze. Nachdem Klammt erklärt hatte, seinem Lebensabend als Besitzer zweier Eigentumswohnungen trotz einer Rente von nur 146 Euro im Monat optimistisch entgegenzublicken, stellte der Moderator fest: „Das ist ein ganz einfacher Trick, hätte auch von Jeremy Fragrance kommen können.“

Für Michael Klammt war „Late Night Berlin“ nicht der erste Fernsehauftritt. Unter anderem nahm er im vergangenen Jahr bereits an der Vox-Sendung „First Dates“ teil.

