Iserlohn: Karl-Arnold-Straße nach schwerem Unfall gesperrt

Nach einem schweren Unfall hat die Polizei die Karl-Arnold-Strasse in Iserlohn gesperrt.

Iserlohn. Nach einem schweren Unfall ist die Karl-Arnold-Straße in Iserlohn gesperrt. Ein Auto hat laut Polizei eine Fußgängerin erfasst.

Nach einem schweren Verkehrsunfall in Iserlohn hat die Polizei die Karl-Arnold-Straße in Höhe der Hausnummer 97 gesperrt. Nur Linienbusse werden derzeit an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Nach ersten Angaben von Polizei-Sprecher Lorenz Schlotmann wurde eine Fußgängerin beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst. „Lebensgefahr kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden“, so Schlotmann.

Wir berichten weiter.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn