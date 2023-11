Iserlohn: Kfz-Zulassung ab Dienstag eingeschränkt möglich

Iserlohn Drei Wochen nach dem Hackerangriff können Händler und Dienstleister ab Dienstag wieder Fahrzeuge anmelden. Privatpersonen müssen warten.

Aufgrund des Cyber-Angriffs auf den kommunalen IT-Dienstleister, die „Südwestfalen IT“, gibt es beim Märkischen Kreis weiterhin Einschränkungen in verschiedenen Bereichen. Der Kreis arbeitet intensiv daran, alternative Lösungen zu schaffen, um die Handlungsfähigkeit der Kreisverwaltung zu stärken und den Service für die Bürgerinnen und Bürger auszubauen. Ein wichtiger Baustein ist die schrittweise Wiederaufnahme der Kfz-Zulassung, wie der Kreis jetzt mitteilt.

Kooperation mit der Stadt Dortmund

Ab der kommenden Woche werde die Kfz-Zulassung in Teilen wieder möglich sein, allerdings behelfsmäßig und vorerst mit auswärtigen Kennzeichen. Der Märkische Kreis hat dazu eine Kooperation mit der Stadt Dortmund initiiert. Im ersten Schritt besteht dann behelfsmäßig und auch nur zu einem Bruchteil der normalen Menge die Möglichkeit, Fahrzeuge für Händler und Zulassungsdienste in sehr begrenztem Umfang zuzulassen. Auch kritische Infrastruktur (zum Beispiel Rettungsdienst, Krankentransport, THW, Pflegedienste etc.) und Gewerbe (Speditionen, Busunternehmen, Lkw-Unternehmen, Taxis) sollen diese Möglichkeit erhalten.

Die praktische Vorgehensweise für die Fahrzeugzulassung sieht wie folgt aus: Die Stadt Dortmund wird dem Kreis mehrere Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, an denen die Zulassungen bearbeitet werden. Die Unterlagen von Händlern und Dienstleistern können ab Montag, 20. November, ab 8.30 Uhr an den Standorten der Bürgerbüros in Iserlohn (Griesenbraucker Straße 6) und Lüdenscheid (Heedfelder Straße 45) abgegeben werden. Bei der Abgabe werden bereits Kennzeichen mitgeteilt, die dann wie üblich der Anmeldende prägen lassen muss, aber eben nicht mit den Buchstaben MK vorne, sondern DO. Die Bearbeitung erfolgt dann ab Dienstag, 21. November, in Dortmund. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises informieren die Händler und Dienstleister, sobald die Kfz-Zulassung durch die Stadt Dortmund erfolgt ist. Die Abholung der Unterlagen und die Bezahlung erfolgen in Dortmund.

Weitere Kooperationen und schrittweise Normalisierung

Um weitere Kapazitäten vor allem auch für Privatpersonen zu schaffen, steht der Märkische Kreis eng mit weiteren Kreisen in Kontakt. Einzelheiten und Details dazu sollen dazu noch möglichst bald bekannt gegeben werden. In dringenden Einzelfällen, wenn also beispielsweise der Anmeldende auf das neue Auto für den Weg zur Arbeit zwingend angewiesen ist, können darüber hinaus auch inanderen Zulassungsstellen in NRW erledigt werden. Dabei müssten, so der Märkische Kreis, dann längere Anfahrtswege in Kauf genommen werden. Und dabei sei eine vorherige Kontaktaufnahme und eine Terminvereinbarung zwingend erforderlich. Sofern Online-Terminvergabesysteme eingesetzt werden, wird dringend gebeten, diese auch zu nutzen. Nach Terminvereinbarung werden auch hier die Kennzeichen der helfenden Zulassungsstellen zugeteilt.

Zulassungen auf MK-Kennzeichen sind dagegen weiterhin nicht möglich. Wenn die IT-Systeme wieder funktionieren, ist im Nachgang aber eine Umschreibung auf den Märkischen Kreis möglich, und das aber aller Voraussicht nach auf eigene Kosten, also für die Umschreibung und die neuen dann MK-Schilder. Fest stehe schon jetzt, so der Kreis, dass auch dann zunächst allenfalls ein Notbetrieb machbar sein wird, also nicht alle Belange erfüllt werden können. Der Märkische Kreis bittet dafür um Verständnis.

Provisorische Homepage eingerichtet

Der Kreis dankt den Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis und ihre Geduld in dieser herausfordernden Zeit. Die IT-Experten vor Ort setzen weiterhin alles daran, die Systeme so schnell wie möglich wiederherzustellen, um den gewohnten Service bieten zu können. Viele Antworten zu oft gestellten Fragen stehen auch auf der provisorischen Homepage unter www.maerkischer-kreis.org sowie auf den Social-Media-Kanälen des Kreises.

