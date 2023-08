Iserlohn: Kinder bis 30. September für Grundschule anmelden

Iserlohn. Bis spätestens zum 30. September müssen Eltern in Iserlohn ihre Kinder für das kommende Grundschuljahr anmelden. Wie die Anmeldung erfolgt.

Die Schulverwaltung weist darauf hin, dass Kinder, die bis zum 30. September 2024 das sechste Lebensjahr vollenden, am 1. August 2024 schulpflichtig werden und für den Besuch einer Grundschule in Iserlohn angemeldet werden müssen. Kinder, die nach dem 30. September 2024 sechs Jahre alt werden, können in die Schule aufgenommen werden, wenn sie schulfähig sind.

Die Erziehungsberechtigten werden in den nächsten Tagen auf dem Postweg Informationen zur Anmeldung sowie ein Anmeldeformular erhalten.

Die Anmeldung erfolgt zentral bei der Schulverwaltung der Stadt Iserlohn und muss bis spätestens 30. September vorgenommen werden. Über das Serviceportal unter www.iserlohn.de/aktuelles kann die Anmeldung online erfolgen. Alternativ kann der ausgefüllte Anmeldebogen an die Schulverwaltung übersandt (Stadt Iserlohn, Schulverwaltung, Postfach 2462, 58634 Iserlohn) oder in den Bürgerservice-Stellen in Letmathe (Von-der-Kuhlen-Straße 14) und Hennen (Hennener Bahnhofstraße 20a) sowie in den Schulen abgegeben werden.

Für Rückfragen zur Anmeldung oder zum Beispiel zur nächstgelegenen Schule steht das Team der Schulverwaltung unter den Durchwahlen 02371/217-1853, -1857 oder -1850 sowie nach vorheriger Terminvereinbarung in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung. Die Schulverwaltung befindet sich im Stadthaus Bömberg, Bömbergring 37.

Grundsätzlich können die Eltern im Rahmen der Aufnahmekapazität ihre Kinder an einer Grundschule ihrer Wahl anmelden, auch an der katholischen Bekenntnisschule. Jedes Kind hat einen vorrangigen Anspruch auf die Aufnahme in die wohnortnächste Schule.

Im Zusammenhang mit der freien Schulwahl bieten die Grundschulen den Eltern an, sich vor Ort über deren pädagogische Arbeit zu informieren (bitte mit der jeweiligen Grundschule Kontakt aufnehmen). Eltern, die ihr Kind bei der Schulverwaltung anmelden, werden nach den Herbstferien von der gewünschten Grundschule eingeladen, ihr Kind dort persönlich vorzustellen. Die Schulleitung entscheidet über die Aufnahme.

