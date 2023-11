Iserlohn: Kinder dürfen wieder Wünsche abgeben

Iserlohn Karten für den Weihnachtswunschbaum in Iserlohn sind ab sofort erhältlich. Abgegeben werden muss möglichst schon bis zum 18. November.

Aus den Geschäften grüßen bereits die Weihnachtsmänner, am Schillerplatz wird an einer neuen Attraktion für den Weihnachtsmarkt in Iserlohn gewerkelt – und auch das eine oder andere Kind hat seinen Wunschzettel wohl bereits mehr oder weniger fertig in der Schublade liegen.

Antragsteller müssen möglichst schnell sein

Bei jenen Familien allerdings, bei denen das Geld knapp ist, fällt es oft schwer, die Wünsche von Kindern und Jugendlichen zu erfüllen. Aus diesem Grund gibt es auch in diesem Jahr wieder den Weihnachtswunschbaum des Vereins „Bürger helfen Bürgern“ (BhB). Die entsprechenden Wunschzettel sind ab sofort an der Rathaus-Info, in den Bürgerbüros in Letmathe und Hennen sowie natürlich bei „Bürger helfen Bürgern“ an der Schulstraße 28 (Freitag und Samstag, 9.30 bis 12 Uhr) erhältlich.

An den Ausgabestellen müssen die Wunschzettel dann auch möglichst bis zum 18. November wieder abgegeben werden. „Man kann die Scheine auch direkt vor Ort ausfüllen und wieder abgeben“, empfiehlt Svenja Finke von BhB. „Dann geht es schneller.“

Teilnahmeberechtigt sind Kinder aus Iserlohn in einem Alter bis einschließlich 17 Jahre beziehungsweise als Antragsteller deren Eltern. Voraussetzung ist, dass Letztere Leistungen beziehen wie Bürger- oder Wohngeld, Sozialhilfe oder Hilfen gemäß Asylbewerbergesetz.

„Abgegeben werden dürfen Wünsche bis zu einem Wert von 25 Euro“, erklärt Manuel Huff von BhB. Erbeten werden konkrete Wünsche und Gutscheine allenfalls von lokal ansässigen Geschäften. Auch Schwimmbad- oder Kino-Gutscheine sind machbar. Amazon-Gutscheine oder ähnliches sind allerdings nicht zulässig. „Das Geld soll schon vor Ort bleiben“, so Manuel Huff weiter.

Wer den Wunschzettel dann abgegeben hat, erhält einen Abholschein und kann dann am 19. Dezember zwischen 15 und 18 Uhr zur Geschenkausgabe in die Schulstraße kommen. Die Besucher erwarte dort nicht nur ein Geschenk – es gibt auch ein kleines Bescherungsfest mit Speisen und Getränken und etwas buntem Programm. So werden die Feuerwehr und auch die Polizei mit Autos vor Ort sein, die sich die Kinder so einmal aus der Nähe anschauen können.

Auch Vereinsmaskottchen statten einen Besuch ab

Weiterhin erwartet werden Vertreter und Unterstützer lokaler Vereine wie der Roosters, der Kangaroos, der ITS und andere. Wie schon in den Vorjahren wollen wohl auch die Maskottchen Icey und Jumpy vorbeischauen, um den Kindern in der Vorweihnachtszeit ein Lächeln aufs Gesicht zu bringen.

Die Geschäfte, bei denen dann Unterstützer der Aktion die Wünsche vom Baum „pflücken“ können, um den Kindern dann ihren Wunsch zu finanzieren, sollen zeitnah bekannt gegeben werden. Ausgabestellen werden hierfür nicht mehr gesucht. Zu viele Stellen würden den Ablauf unnötig verkomplizieren.

„1000 bis 1500 Geschenke“, glauben Manuel Huff und Svenja Finke, werden es wohl auch in diesem Jahr werden, die mittels der Weihnachtswunschbaum-Aktion an bedürftige Kinder verteilt werden können. Wer keine Zeit hat, einen Wunsch zu „pflücken“ und die Aktion oder BhB allgemein unterstützen will, der findet die Kontodaten des Vereins auf dessen Homepage (bhb-iserlohn.de).

